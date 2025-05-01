立會選舉 功能界別准用點票機

【本報訊】立法會換屆選舉將於今年12月7日舉行，選舉委員會界別分組補選亦將於9月7日舉行。立法會昨三讀通過《2025年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，其中一項建議是功能界別選舉可用點票機點票。工程界議員盧偉國指功能界別點票時間冗長，令人身心俱疲，2023年區議會發生電子選民登記冊故障一度暫停投票，當局須認真吸取教訓。

條例草案主要涉及3方面的修訂，包括立法會選區的劃界已毋須與區議會地方選區硬性掛鈎，建議賦權選管會在立法會功能界別選舉中，亦可使用點票機進行點票，亦建議優化選票結算表的安排，從而簡化投票站在投票結束後的工作，令票箱得以盡早運往中央點票站進行點票，提高效率和縮短點票時間。

為使委員會界別分組補選，可以使用最新的投票人登記冊進行，條例草案亦建議賦權選舉登記主任，可以透過壓縮和加快部分工作程序，在補選前適度提前發表正式投票人登記冊。

盧偉國指自己多次作為功能界別選舉的參與人之一，對於點票過程的複雜漫長，每次都令人身心俱疲。即使功能界別的選票數目不是很多，但也要拖延至翌日中午才有正式結果，是極不合理的。引入點票機既有助提升點票效率、縮短點票時間，長遠而言也可減省人手及相關開支。

促吸取教訓 確保系統暢順 他指2023年區議會一般選舉投票日曾發生電子選民登記冊系統故障，令投票站一度未能發出選票，而2021年選委會界別分組選舉亦曾因操作點票機的技術問題而延誤相當時間，有關當局應認真吸取教訓，並設法確保相關運作系統和配套設施穩定可靠，萬一出現問題亦能立即啟動後備安排。