議員：公僕凍薪僅鎮痛貼 精簡編制須一刀切

「前門關閉後門進狼」 三讀通過預算案 立法會昨在一片爭議聲中通過《2025年撥款條例草案》，在不記名投票下，曾表明反對的議員及另一名議員張欣宇沒舉手支持。財金官員則修訂上年度赤字，由872億元減至803億元，即減少69億元，解釋主要因股票印花稅增加、部門開支較預期少，但有議員直斥公務員凍薪「到喉唔到肺」，亦有議員形容是短期的「鎮痛貼」；有議員表明對政府強化財政整合計劃沒有信心，憂慮住宅物業累進差餉制度動搖香港簡單低稅制的金漆招牌，更有議員指增加機場乘客離境稅，絕非吸引更多飛機及旅客來港的方法。

早前曾表明反對《財政預算案》的議員指公務員凍薪一年，可謂「到喉不到肺」，指政府的數字予人錯覺，其實是「前門關閉但後門就可以進狼」，又指公務員隊伍而不是小飛象，反而是愈來愈笨重、愈來愈像大笨象，其開支已達到整體預算案的26%，數目非常龐大，在2022年和2023年時有1,100億元，若能在1,100億元當中壓下10%的話，足以省下150億元，又指在開源不足時，節流必須要勇敢，不能「姐手姐腳」，該要一刀切、就要一刀切。他反問施手術的時候怎可以只切一半癌細胞？強調該要清除的，就要清除。

議員倡善用AI整合職能 對於公務員及問責團隊凍薪，商界議員林健鋒形容只是短期的「鎮痛貼」，長遠必須進行結構性改革，政府應該把握時機，精簡公務員編制，定期檢視部門實際人手需求，學商界要「睇餸食飯」，引入職效導向管理模式，才可真正提升效率，同時善用人工智能（AI）和數碼化工具整合的職能。

地產及建造界議員龍漢標指政府為了應對龐大赤字，財政預算案提出加大力度控制政府經營開支，並強化財政整合計劃，但有關做法未能令他懷有信心，因為在恢復公共財政平衡的同時，政府亦要堅守香港自由的營商環境和簡單低稅制，而住宅物業累進差餉制度，直接動搖香港簡單低稅制的金漆招牌。他相信業界和很多市民都不能認同，促請政府改轅換轍，全力維護香港簡單低稅制。

旅遊界議員姚柏良表示，維持香港的航空樞紐地位非常重要，然而將機場離境稅由120元加到200元，加幅逾60%，增大整體的稅費成本。他指政府能否考慮減少加幅，例如先加40元「睇定啲先」，當有更多旅客來港，復甦達至一定的水平，才進一步就稅費作全面的檢討。他又指目前香港國際機場三跑啟用，希望吸引多些飛機和旅客前來，此時增加稅費絕對不是一個好方法。

對於政府擬開徵陸路離境稅及取消2,500元的學生津貼，財金官員在會後指預算案提出研究陸路口岸離境稅的收費之後，政府聽到很多意見，尤其是一些頻繁往返兩地的朋友的關注，政府會慎重考慮後再作決定。至於2,500元的開學津貼一直毋須資產審查，財金官員指教育局局長曾在立法會解說，為了更加聚焦地運用資源，決定將有限的資源用在有需要的學生身上。