綠在區區 回收量上升 開支增6成

便利市民添預算 超過800收集點料花5億元 環保署在社區擴展「綠在區區」回收網絡，2025/26年度的預算營運開支增加至5.07億元，相比2023/24年度增加61.98%，對於開支大增，當局解釋與「綠在區區」的公共回收物收集點數目大增有關，2023年相關網點有約250個，現時已大幅增加至超過800個，而「綠在區區」的回收量一直持續上升，由2023年的約2.7萬公噸大幅增加至2024年的約4.2萬公噸，按年升幅近六成。2025年第一季的回收量亦達逾1.1萬公噸，比去年同期亦有進一步增長。

為提升「綠在區區」整體運作的成本效益和可持續性，環保署稱正檢視「綠在區區」的招標安排和要求，今年年初就營運12個「回收便利點」的後續合約進行招標時，已引入不同類型的營運者，透過加強競爭，以期降低成本。

擬轉型自助設施 省營運成本 當局亦會將部分「回收便利點」遷移至合適的政府設施，以及更多利用智能回收設備，將「回收便利點」逐步轉型為自助回收設施，以降低租金開支和營運成本。

另外，環保署在2024年6月推出《減廢回收約章》，鼓勵私人住宅在處所內提供更多和更便利的分類回收設施，除了收集傳統的紙張、金屬和塑膠外，還需收集玻璃容器、紙包飲品盒和廚餘，亦須確保將收集到的回收物交予下游回收商，備存各類回收物的運送紀錄，並定期向住戶公布回收數據，以提升回收物的管理績效和居民對參與分類回收的信心。

截至2025年第一季，有858個私人住宅處所已簽署《約章》，覆蓋約74萬個住戶，佔全港有物業管理公司、業主立案法團、居民組織的私人住宅住戶總數約四成，分類回收設施亦隨之新增至約2,000個。

膠袋棄置量大減 措施暫維持 而塑膠購物袋收費優化措施於2022年12月31日開始實施，2023年塑膠購物袋棄置量較2022年大幅減少約31.5%，當中單計平口袋的棄置量按年更下跌超過六成。有見於優化措施的成效，環保署暫時未有計劃改變現行的運作模式。由於零售商不需要向政府交付膠袋收費，環保署沒有備存過去5個年度零售商派發塑膠購物袋的數目和涉及的收費金額。