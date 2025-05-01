五一假期 多個來往邊境公交加強服務

【本報訊】五一假期（5月1日至5日）今日開始，本港各陸路邊境管制站為應對人流將加強服務，多個公共交通機構包括港鐵、港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）以及城巴等，都會相應增加服務。

東鐵綫不同時段增班次 運輸署預料，今日及佛誕（5日）假期期間經各陸路邊境管制站出入境旅客會明顯增加。鐵路方面，假期期間將在不同時段加強東鐵綫來往金鐘至羅湖/落馬洲站的班次。同時，將按乘客需求可增加金巴的班次至最高峰時少於一分鐘一班；增加皇巴的班次至最密約兩分鐘一班；增發跨境直通巴士配額以加強服務；提升連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次高於一般周末或周日的水平，並預運力應對乘客出行需求。

另外，城巴表示將於五一期間加強往來各景點、機場及陸路口岸路線的巴士服務。在觀光路線方面，城巴表示，多條開篷巴士路線將於五一期間每日提供最密10分鐘的班次，料開篷巴士車隊在此期間共能接載3萬人次遊覽港島及九龍的景點。同時，往來山頂、石澳及赤柱的15、X15、9、X9、65及260號線同樣將額外加強服務。

口岸及機場路線方面，城巴指，來往深圳灣口岸的B3系列路線、來往香園圍口岸的B7及B8號線，將於五一出行高峰時段提供最密5分鐘班次；機場快線A11、A21及A25等多條路線，將提供最密6至15分鐘的班次。