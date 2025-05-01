旅發局首季邀650網紅KOL訪港

【本報訊】美國網紅IShowSpeed（Speed）上月初訪港並在網上直播行程，吸引本地與海外「粉絲」愛好者追隨。有議員追問政府會否參考相似做法宣傳香港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩則指，旅發局在今年首季已邀請超過650名KOL、網絡紅人等訪港，尤其在「香港盛匯超級三月」，未來會繼續秉持「親身體驗、眼見為實」的理念邀請更多KOL分享香港故事。

羅淑佩昨書面回覆議員質詢時指，旅發局去年主動邀請超過2,600名KOL、網絡紅人、媒體及業界夥伴來港體驗，包括620位來自本地、內地及海外KOL在港親身體驗。該些KOL累積的粉絲數目接近3.8億。局方亦為他們量身訂造了多樣化的主題行程，涵蓋中西藝術、流行文化、水上活動、傳統節慶、美酒佳餚及郊外探索等，旨在透過他們的分享，產生正面口碑，並借助其龐大影響力，吸引更多旅客來港旅遊。

來自不同地區 覆蓋5000萬粉絲 今年首季亦已邀請超過650名KOL、網絡紅人、媒體及業界夥伴來港，爭取正面曝光，特別在「香港盛匯超級三月」舉行期間，旅發局邀請近100名來自不同國家和地區，包括內地、台灣、英國、澳洲、南韓、泰國、印尼等的KOL及名人合作，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過5,000萬粉絲。

至於如有KOL有意訪港及協助宣傳香港旅遊，旅發局在考慮各項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、專業權威、形象及與目標市場及行銷目標是否配合等後，亦樂意提供適切協助。