飼養狗隻 公屋戶觸犯條文 3年近700宗扣分

指易惹鄰里摩擦 房署拒開放政策 近年不少家庭飼養狗隻，房委會亦曾暫准獲申請的公屋租戶飼養小型狗隻，截至去年底，獲房委會酌情批准飼養的服務犬約有1,700隻。但有不少公屋住戶亦違規飼養狗隻，過去3年，因違規養狗被扣分的個案分別有185宗、244宗及264宗，房委會指，租戶被扣分數於兩年內累計達16分，有關違規租戶會被發出《遷出通知書》，終止其公屋租約以收回單位。

議員李鎮強關注當局會否重新考慮讓公屋住戶登記其新飼養的狗隻。房屋署表示，沒有打算進一步開放現有政策，讓所有公屋租戶登記其新飼養的狗隻，因為公屋每座和每層的單位都很多，於屋邨飼養狗隻可能會對環境衞生產生影響，亦容易構成噪音滋擾，加上住戶之間對飼養狗隻亦常有不同意見，容易產生鄰里之間的摩擦。

現時的政策已酌情容許有特殊理由而需要飼養服務犬隻的租戶，平衡了不同住戶的需要，亦在不影響居住環境下容許飼養體積較小的寵物，例如貓隻、倉鼠等。

准狗隻進食肆 仍需時檢討 另外，當局在過去5年接獲逾1,300宗食物業處所有狗隻入內的投訴，並作出17宗檢控。議員陸瀚民於去年獲當局回覆指，會檢視法例及禁止狗隻進入食肆的規定，並預計約需一年時間進行有關檢討工作。

陸指當局有關工作至今仍未完成，追問當局檢討有否就檢討及修訂法例的工作制訂具體時間表。當局回覆稱，對於應否容許寵物狗進入食肆，社會上有不同意見，在檢視法例時需要考慮不同因素，包括公眾衞生、食肆的營運環境和社會的接受程度等。