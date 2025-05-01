大嶼山保育基金多問題 改善工程使用度低

【本報訊】政府於2018年宣布成立10億元的大嶼山保育基金，基金於2020年10月成立，分為兩部分各佔5億元，分別為大嶼山保育基金下的保育和有關項目，以及供政府在大嶼山的政府土地推行小型地區改善工程。審計報告就該基金點出多項問題，包括可持續大嶼辦事處（辦事處）的指引沒有適時更新、有獲資助機構未有按時提交項目成果報告，有9間機構延遲3次或以上。小型地區改善工程項目使用度偏低，截至去年底只用了5億元的約15%，而改善工程的實際開支總額，與核準預算相差逾2,100萬元，辦事處並無就差異原因作出匯報。

在2020年12月至去年10月期間，獲資助機構有164份項目成果報告到期提交，惟審計署留意到，獲資助機構在提交部分項目成果報告時有所延遲，40間獲資助機構有項目成果報告到期提交，當中9間（23%）獲資助機構曾3次或以上延遲。

預算與實際差4成 無交代原因 在小型地區改善工程項目開支方面，截至去年10月31日，7個已完成項目所涉及的實際工程開支總額為3,090萬元，較5,210萬元的核准工程預算少2,120萬元（41%），惟辦事處並沒有向所有相關負責的政府部門採取跟進行動，以查明出現差異的原因。

審計署提出多項建議，包括確保妥善記錄得分較高的研究項目及教育和參與項目的申請沒有被建議批准的理據，加強鼓勵申請者提交有收入及／或其他資助來源的項目申請等。土木工程拓展署署長同意審計署的建議，並表示保育和有關項目的指引正進行更新，並會考慮審計署的建議，進一步修訂指引。