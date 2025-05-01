先撥後退 BUD基金被拖數8800萬

【本報訊】為幫助香港企業拓展內地市場，政府成立「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）」，但審計署發現該基金接獲的申請中，過半不獲批或無法處理，而即使獲批，近半申請企業逾期提交報告，最長遲806天（即兩年多）。另外，部分企業的最終資助金額較原先撥款少，需退還款項予政府，但審計署踢爆有213個項目獲資助企業「拖數」，涉及8,800萬元，最長拖延9年未還。

審計署報告指出，截至去年12月，有9,830宗BUD專項基金申請獲批，涉及6,500間企業共60.5億元資助。但審計署檢視2019/20至2024/25年度的情況，發現尚待向獲資助企業追回終止項目的餘款金額為7,370萬元，涉及150個項目，較2020年3月的80萬元大增7,290萬元，而企業平均需要一年才還款。

完成項目還餘款 企業平均拖近200天 而尚待向獲資助企業追回已完成項目的餘款金額為1,430萬元（涉及63個項目），亦較2020年3月的10萬元大幅增加1,420萬元，企業平均需193天才退還款項。審計署促當局查明企業遲遲未還款的原因，並加強措施追回餘款。

審計署亦發現部分企業補交資料及提交報告「歎慢板」。727份在去年獲接納的一般申請項目最終報告中，有333份（46%）逾期提交，逾期時間介乎1至806天（平均為104天）；另有17份進度報告中有8份（47%）逾期提交，亦介乎9至519天（平均為125天）。而提交截至去年底，累積有389份最終報告或進度報告逾期，最多遲642天。

商務及經濟發展局局長及工業貿易署署長回應指整體上同意審計署的建議。BUD專項基金在2012年成立，旨在協助企業開拓內地市場。