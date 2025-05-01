戒毒會療程成效平平 再入院個案破7成

【本報訊】非牟利非政府機構「香港戒毒會」去年度獲政府撥款1.266億元，主要透過醫療及心理輔導，免費為自願人士提供戒毒治療及康復服務。不過，審計署昨公布新一份審計報告，發現相關戒毒服務成效平平，如戒毒會過去5個年度總入院病人中，竟有76%屬「再入院」個案，其中更有病人於近5年間，入住戒毒中心高達17次。另外，入院者中，最多人參與的「一般戒毒康復計劃」，惟該計劃的出院者中，僅43%人完成「斷癮」及「康復」兩項療程。

審計署分析戒毒會2019/20至2023/24年度期間的入院紀錄，發現再入院個案佔總入院數字76%，其中2023/24年度有618宗再入院個案，當中涉及417名病人。他們在2019/20至2023/24年度期間，入住戒毒會轄下戒毒中心介乎1至17次，平均約為4次。其中曾入院10次或以上的病人有23名，全部是入住石鼓洲康復院、參加一般戒毒治療康復計劃的病人。

逾400出院者「未斷癮」 署方亦發現，在2019/20至2023/24年度期間，戒毒會轄下共4間戒毒中心共接收3,513人入院，當中約75%人入住石鼓洲康復院，參加「一般戒毒治療康復計劃」。有關計劃中，通常設有「斷癮療程」及「康復療程」。不過，去年底前出院的2,621人中，僅約43%有完成「斷癮」和「康復」兩個療程，而餘下的1,490人中，有1,085人次只完成斷癮療程，其餘400多人並未完成斷癮療程。