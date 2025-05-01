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外判乏監管年耗逾25億潔市容 滿街垃圾食環發夢

審計報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。 審計報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。
審計報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。
巡非法棄置塞責 8成投訴熱點未納監察
香港污穢食環署管理塞責！食物環境衞生署截至去年9月，共有42份為期3年的街道潔淨服務合約，總值76.2億元，即每年耗逾25億元公帑清潔市容，但是被審計署揭發食環署在監管及執行上存在多項問題，包括外判承辦商的值勤紀錄不準確、巡查頻次未達標，以及打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。報告提出多項改善建議，食環署署長接納審計署建議。
審計署建議，食環署應檢視就經常有亂拋垃圾情況的地點作出巡查和執法行動，並於情況報告中妥為記錄有關地點，以供專責執法小隊監察；同時亦應就專責執法小隊的運作進行檢討，並探討運用科技監察街道潔淨服務。
新一份《審計報告》指出，食環署截至去年9月，共有42份為期3年的街道潔淨服務合約，總值76.2億元，涉及1.02萬名外判人員，佔整體服務約82%。根據合約，承辦商須提供一定數目和種類的人手，並須確保他們全部出勤，亦須向食環署提交每日值勤紀錄。
值勤紀錄不準確 管工罔聞
審計署抽查19個分區環境衞生辦事處當中的3個，發現該3區在去年9月的值勤紀錄中，合共有11個更次沒有承辦商工人值勤，惟承辦商向食環署提交的值勤冊則顯示，全部更次均有工人值勤；審計署亦留意到，食環署的高級管工曾審閱由相關承辦商提交的每日值勤紀錄。審計署建議，食環署需要加強查核承辦商提交的每日值勤紀錄，並向提交不準確紀錄的承辦商採取跟進行動。
食環署亦規定承辦商每星期需進行至少兩次自律質素巡查，而每次巡查應涵蓋兩項工作。審計署抽查後發現，其中一個分區環境衞生辦事處的9隊巡查隊中，有4隊在每次巡查中只進行一項工作，其餘5隊一星期內沒有進行任何巡查。而另一個辦事處的日常巡查中，有12%的次數沒有涵蓋食環署規定的地段。
報告又指，在抽查3個分區環境衞生辦事處後，發現有兩個分區未有按計劃調派洗街車提供服務，佔整體工作更次的53%及17%，即有分區曾有超過一半更次未有完成工作。審計署亦發現，與承辦商工人相比，食環署內部工人缺勤比率更高，截至去年9月，有283名內部工人短缺，建議食環署考慮人員招聘情況，並採取適當跟進行動。
此外，報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的成效不彰，包括黑點巡查疏漏。去年數據顯示，3個抽查分區的專責執法小隊數目相若，惟每日巡查的地點平均數目則介乎兩個至58個，差異甚大，且82%投訴熱點未被納入監察清單。
報告亦提到，食環署網絡攝錄機使用率低，截至去年12月，3個分區的45個攝錄機安裝點中，有16%在運作逾6個月後從未發出任何罰單；另有62%長期非法黑點、即被納入監察清單介乎約1.5年至7.3年之久，仍未安裝攝錄機。
專責隊增人手 告票反減少
報告提到，儘管專責執法小隊成員由2020年的158人，增至34%至去年的211人，但每名成員年均開出的定額罰款通知書數量，卻由高峰期的144張，銳減近半至97張。同時，截至今年2月，沒有文件紀錄顯示，食環署曾就專責執法小隊的運作進行評估。
近年食環署專責執法小隊發出定額罰款通知書數目近年食環署專責執法小隊發出定額罰款通知書數目
近年食環署專責執法小隊發出定額罰款通知書數目
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