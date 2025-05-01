外判乏監管年耗逾25億潔市容 滿街垃圾食環發夢

巡非法棄置塞責 8成投訴熱點未納監察 香港污穢食環署管理塞責！食物環境衞生署截至去年9月，共有42份為期3年的街道潔淨服務合約，總值76.2億元，即每年耗逾25億元公帑清潔市容，但是被審計署揭發食環署在監管及執行上存在多項問題，包括外判承辦商的值勤紀錄不準確、巡查頻次未達標，以及打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。報告提出多項改善建議，食環署署長接納審計署建議。

審計署建議，食環署應檢視就經常有亂拋垃圾情況的地點作出巡查和執法行動，並於情況報告中妥為記錄有關地點，以供專責執法小隊監察；同時亦應就專責執法小隊的運作進行檢討，並探討運用科技監察街道潔淨服務。

新一份《審計報告》指出，食環署截至去年9月，共有42份為期3年的街道潔淨服務合約，總值76.2億元，涉及1.02萬名外判人員，佔整體服務約82%。根據合約，承辦商須提供一定數目和種類的人手，並須確保他們全部出勤，亦須向食環署提交每日值勤紀錄。

值勤紀錄不準確 管工罔聞 審計署抽查19個分區環境衞生辦事處當中的3個，發現該3區在去年9月的值勤紀錄中，合共有11個更次沒有承辦商工人值勤，惟承辦商向食環署提交的值勤冊則顯示，全部更次均有工人值勤；審計署亦留意到，食環署的高級管工曾審閱由相關承辦商提交的每日值勤紀錄。審計署建議，食環署需要加強查核承辦商提交的每日值勤紀錄，並向提交不準確紀錄的承辦商採取跟進行動。

食環署亦規定承辦商每星期需進行至少兩次自律質素巡查，而每次巡查應涵蓋兩項工作。審計署抽查後發現，其中一個分區環境衞生辦事處的9隊巡查隊中，有4隊在每次巡查中只進行一項工作，其餘5隊一星期內沒有進行任何巡查。而另一個辦事處的日常巡查中，有12%的次數沒有涵蓋食環署規定的地段。

報告又指，在抽查3個分區環境衞生辦事處後，發現有兩個分區未有按計劃調派洗街車提供服務，佔整體工作更次的53%及17%，即有分區曾有超過一半更次未有完成工作。審計署亦發現，與承辦商工人相比，食環署內部工人缺勤比率更高，截至去年9月，有283名內部工人短缺，建議食環署考慮人員招聘情況，並採取適當跟進行動。

此外，報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的成效不彰，包括黑點巡查疏漏。去年數據顯示，3個抽查分區的專責執法小隊數目相若，惟每日巡查的地點平均數目則介乎兩個至58個，差異甚大，且82%投訴熱點未被納入監察清單。

報告亦提到，食環署網絡攝錄機使用率低，截至去年12月，3個分區的45個攝錄機安裝點中，有16%在運作逾6個月後從未發出任何罰單；另有62%長期非法黑點、即被納入監察清單介乎約1.5年至7.3年之久，仍未安裝攝錄機。

專責隊增人手 告票反減少 報告提到，儘管專責執法小隊成員由2020年的158人，增至34%至去年的211人，但每名成員年均開出的定額罰款通知書數量，卻由高峰期的144張，銳減近半至97張。同時，截至今年2月，沒有文件紀錄顯示，食環署曾就專責執法小隊的運作進行評估。

近年食環署專責執法小隊發出定額罰款通知書數目