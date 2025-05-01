指引8年無檢討 假學歷個案評審局「報細數」

【本報訊】本港近年屢現假學歷的個案，審計署昨日再揭發過去5個年度的相關個案被報細數。審計署檢視了2019/20至2023/24年度期間向執法部門舉報懷疑虛假學歷的紀錄，發現學術及職業資歷評審局（評審局）年報所載的懷疑虛假學歷個案其中3年分別少報8宗、一宗及5宗，以2019/20學年共有16宗個案，少報比率達一半。

指電腦檢索資料出錯 評審局指數目偏差是因電腦系統的資料檢索出現錯誤所致。審計署認為評審局需採取措施，力求準確。

審計署就2023/24年度，向執法部門舉報的32宗懷疑虛假學歷個案進行分析，發現評審局由收到表面證據並完成澄清的日期與向執法部門舉報的日期，兩者之間的相隔最多達172日，有10宗個案的相隔時間超過100天。審計署認為，評審局需要採取措施，確保及時向執法部門舉報懷疑虛假學歷個案。該署續指，評審局於2016年9月對處理懷疑虛假學歷頒布指引作出最後修訂後，至今已逾8年無再作檢討或修訂。

評審局同意審計署的建議，會檢討電腦系統的資料檢索過程，確保有關人員會妥為檢查，從而確保評審局就舉報個案數目備存的紀錄準確。另外，評審局亦指會檢討有關處理懷疑虛假學歷的指引，以及制訂更詳細的指引，包括就處理人員在審查工作中須特別注意的情況提供具體指引，以期及時向執法部門舉報懷疑虛假學歷個案。