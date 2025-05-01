2045告票未追數 屋署視若無睹

【本報訊】庫房財赤，定額罰款本為其中一個收入來源，但屋宇署發出定額罰款通知書後竟追數拖拉，最新一份《審計報告》發現，截至去年12月31日，屋宇署發出逾4,000張定額罰款通知書中，有近半、即逾2,000張的罰款仍未繳付；以每張罰款通知書1,500元來推算，即有306.75萬元遲遲未進帳。

報告指出，屋宇署仍未向1.83萬份法定通知所涉的業主發出定額罰款通知書，當中1.59萬份法定通知由遵辦限期起計至去年12月31日，相隔時間逾一年。而在已發出的4,208張定額罰款通知書中，有2,045張的罰款至去年12月31日仍未繳付，而屋宇署沒有把這些未繳款的定額罰款通知書個案轉介予法庭，以要求清繳有關款項。

逾月始發警告信 未達指引目標 此外，審計署又發現，屋宇署雖就2.16萬份法定通知向所涉的業主發出警告，但其中有1.93萬封警告信是由法定通知的遵辦限期起計逾一個月才發出，因此未能達到屋宇署指引中訂明發出警告信的目標時間。