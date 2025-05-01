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逾期宗數2.6萬 驗窗拖12年懶遵辦 屋署縱容高兇炸彈

本港高樓林立、驗窗可避免高空墮窗危機。 本港高樓林立、驗窗可避免高空墮窗危機。
本港高樓林立、驗窗可避免高空墮窗危機。
近8年445次墮街 快速檢控9.4年始轉介
本港是石屎森林，大廈櫛比鱗次，當局雖推行強制驗窗計劃十多年，卻被揭執行疏漏、隨時變都市炸彈！審計署昨日公布最新一份《審計報告》，揭示屋宇署的「強制驗窗計劃」問題多多，包括沒有對持續不遵從法定通知的業主採取足夠進一步檢控行動；轉介快速檢控小組跟進個案最長可拖至9.4年變「慢速」；截至去年底，更有逾2.6萬份強制驗窗的法定通知未獲遵從，其中有約1.14萬份法定通知更拖延3年以上、最多11.6年仍未獲遵從。有議員認為，現行資助計劃或可吸引業主盡快遵辦驗樓驗窗通知，但當局未必足夠掌握申請情況，應多與業主溝通並提供協助，以加快檢驗進度。
涉樓宇公用部分比率近3成
屋宇署「強制驗窗計劃」自2012年實施，早前已被申訴署批評，工作進度遠低於預期目標，發出驗窗通知的數字與目標大有距離。惟新一份《審計報告》再揭新問題，截至去年12月31日，雖有65.7萬份通知已獲遵從，而未獲遵從的亦有2.66萬份。而就未獲遵從的通知中，樓宇公用部分窗戶的未獲遵從比率有27%，遠較個別業主擁有的個別單位窗戶的未獲遵從比率為高；其中有1.14萬份，即43%法定通知，由其遵辦限期起計逾3年至11.6年仍未獲遵從。
窗戶不牢固成為都市危機，僅在2017年1月至去年12月期間，本港已發生445宗樓宇墮窗事故，其中131宗，即29%個案在事發前曾被送達強制驗窗計劃法定通知，當中有25宗個案的通知在事發時仍未獲遵從，甚至截至去年12月31日，在該25份強制驗窗計劃法定通知中，有5份仍未獲遵從。審計署認為，屋宇署需要密切監察強制驗窗計劃法定通知的遵從情況，並就未獲遵從的個案採取適當的跟進行動。
而屋宇署的跟進行動亦未如理想，該署雖於2019年1月成立快速檢控小組，但在已轉介予小組採取檢控行動的528宗個案中，有299宗個案屋宇署用了逾一年至9.4年才成功轉介。
此外，現時法例列明，一旦確定業主持續不遵從法定通知但又沒有合理辯解，個案應立即轉介予快速檢控小組以採取第二次檢控行動。惟報告指出，截至去年12月31日，仍未獲遵從並已轉介予快速檢控小組的528宗個案中，有126名涉案人士已被定罪，牽涉107份未獲遵從的法定通知，其中有85份法定通知仍未被轉介以採取第二次檢控行動，有關個案在12至1,496天前已被定罪。
執行驗窗令 速度追不上老化
議員梁文廣表示，現時屋宇署執行驗窗計劃的速度，比不上樓齡老化的速度，形容是「舊債未清，新債追唔到」，部分大廈會傾向與大廈維修一同執行驗窗計劃，故有所拖延。他又指出，三無大廈拖延驗窗尤其多，因大多業主年老缺乏知識和魄力執行，雖然現時市建局有計劃資助市民驗樓驗窗，但有時會低估申請人數，未必完全掌握申請狀況，應多與業主溝通提供支援，以加快業主進行驗窗驗樓的效率。
2023年1月西環2023年1月西環
2023年1月西環
屋宇署處理未獲遵從法定通知情況屋宇署處理未獲遵從法定通知情況
屋宇署處理未獲遵從法定通知情況
2025年4月新蒲崗2025年4月新蒲崗
2025年4月新蒲崗
「強制驗窗計劃」自2012年實施。（陳德賢攝）「強制驗窗計劃」自2012年實施。（陳德賢攝）
「強制驗窗計劃」自2012年實施。（陳德賢攝）
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