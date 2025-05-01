逾期宗數2.6萬 驗窗拖12年懶遵辦 屋署縱容高兇炸彈

近8年445次墮街 快速檢控9.4年始轉介 本港是石屎森林，大廈櫛比鱗次，當局雖推行強制驗窗計劃十多年，卻被揭執行疏漏、隨時變都市炸彈！審計署昨日公布最新一份《審計報告》，揭示屋宇署的「強制驗窗計劃」問題多多，包括沒有對持續不遵從法定通知的業主採取足夠進一步檢控行動；轉介快速檢控小組跟進個案最長可拖至9.4年變「慢速」；截至去年底，更有逾2.6萬份強制驗窗的法定通知未獲遵從，其中有約1.14萬份法定通知更拖延3年以上、最多11.6年仍未獲遵從。有議員認為，現行資助計劃或可吸引業主盡快遵辦驗樓驗窗通知，但當局未必足夠掌握申請情況，應多與業主溝通並提供協助，以加快檢驗進度。

涉樓宇公用部分比率近3成 屋宇署「強制驗窗計劃」自2012年實施，早前已被申訴署批評，工作進度遠低於預期目標，發出驗窗通知的數字與目標大有距離。惟新一份《審計報告》再揭新問題，截至去年12月31日，雖有65.7萬份通知已獲遵從，而未獲遵從的亦有2.66萬份。而就未獲遵從的通知中，樓宇公用部分窗戶的未獲遵從比率有27%，遠較個別業主擁有的個別單位窗戶的未獲遵從比率為高；其中有1.14萬份，即43%法定通知，由其遵辦限期起計逾3年至11.6年仍未獲遵從。

窗戶不牢固成為都市危機，僅在2017年1月至去年12月期間，本港已發生445宗樓宇墮窗事故，其中131宗，即29%個案在事發前曾被送達強制驗窗計劃法定通知，當中有25宗個案的通知在事發時仍未獲遵從，甚至截至去年12月31日，在該25份強制驗窗計劃法定通知中，有5份仍未獲遵從。審計署認為，屋宇署需要密切監察強制驗窗計劃法定通知的遵從情況，並就未獲遵從的個案採取適當的跟進行動。

而屋宇署的跟進行動亦未如理想，該署雖於2019年1月成立快速檢控小組，但在已轉介予小組採取檢控行動的528宗個案中，有299宗個案屋宇署用了逾一年至9.4年才成功轉介。

此外，現時法例列明，一旦確定業主持續不遵從法定通知但又沒有合理辯解，個案應立即轉介予快速檢控小組以採取第二次檢控行動。惟報告指出，截至去年12月31日，仍未獲遵從並已轉介予快速檢控小組的528宗個案中，有126名涉案人士已被定罪，牽涉107份未獲遵從的法定通知，其中有85份法定通知仍未被轉介以採取第二次檢控行動，有關個案在12至1,496天前已被定罪。

執行驗窗令 速度追不上老化 議員梁文廣表示，現時屋宇署執行驗窗計劃的速度，比不上樓齡老化的速度，形容是「舊債未清，新債追唔到」，部分大廈會傾向與大廈維修一同執行驗窗計劃，故有所拖延。他又指出，三無大廈拖延驗窗尤其多，因大多業主年老缺乏知識和魄力執行，雖然現時市建局有計劃資助市民驗樓驗窗，但有時會低估申請人數，未必完全掌握申請狀況，應多與業主溝通提供支援，以加快業主進行驗窗驗樓的效率。

2023年1月西環 屋宇署處理未獲遵從法定通知情況 2025年4月新蒲崗 「強制驗窗計劃」自2012年實施。（陳德賢攝）