龍七公：關稅戰誰更痛 中美拚忍耐力

大國外交不容弄虛作假，但美國總統特朗普是另類，自4月2日以來，他在全世界面前一再言而無信，以今天的我打倒昨天的我。日前他接受美媒訪問時，公然說中國領導人打電話給他，雙方已就關稅談判展開接觸。這番話一出，中國駐華盛頓大使館很快便否認，指「中美之間並未就關稅議題進行任何磋商或談判，更不用說達成協議」。外交部發言人其後再說一次，指中國領導人近期沒有與特朗普通過電話。堂堂一國元首卻天天噴謊話，特朗普的百日政績，恐怕是讓全球都認清他信不過吧。

中國對特朗普實在無奈，既要戳破大話、還原事實，又要給他及白宮留一點面子，為日後的關稅互動留一線空間。可是，特朗普根本不在乎中國人的厚道，一次又一次欺騙世人，毫不介意誠信破產。

美國財政部日前趁特朗普將上任百日趕着出報告，為特朗普2.0塗脂抹粉，4月份還未完，但白宮已急不及待報喜，指美國關稅收入激增逾60%，至少達150億美元。特朗普團隊為這個數字額手稱慶之際，卻忽略了美國股債匯三殺的困局，以及超市賣場貨源緊張。縱使特朗普豪言，過去3個月的美國是史上最好的美國，若高關稅維持一年，美國便「大獲全勝」。但這句話，連最支持特朗普的年長白人選民也不相信，因為股票蒸發了他們的退休金，超市成為他們買不起食品、買不到用品的地方；金融市場及大量巨頭公司，則苦哈哈地看着收入一天天減少。美國商界的損失是關稅收入的多少倍？快去計算清楚吧。

不過，特朗普百日之喜，很多美國人還是認為中國人比他們更不好過，像特朗普的好友、對沖基金經理比爾‧阿克曼便發文，認為北京現在的態度是基於「自尊心」及情感的僵持，「固執地」不談判，勢必令中國經濟受到的打擊更嚴重及持久。阿克曼這個貼文引起不少討論，他無疑是一個成功的投資人，也是一個深諳經濟的人，早前他還對美國的關稅戰感到憂慮，呼籲暫緩，似乎他認為美國暫緩對其他國家的關稅後已安全，故認為中國在硬撐。

像阿克曼這樣的分析，美國社交平台多的是，但好笑的是，連美國人都分不清現在應該信中國還是信美國了。美媒日前有一個訪談節目，嘉賓與主持人便為此爭執起來，一人說：「你怎會相信中國都不相信特朗普？」另一人答得很絕：「我怎麼可能相信特朗普？從我們退出核協議、退出氣候協議，還有關稅（反來覆去），還有人相信我們美國嗎？」美國人的分歧，正隨着關稅戰的拖延而升溫。

靈活應變 打持久戰 關稅戰或令中國失去4,000億美元的生意，中國低估了影響嗎？不見得，但中國不願在這場談判中被要挾，於是民間各自應變，電商平台充滿「制裁轉內銷」的貨品，人們自降消費力準備打持久戰，還有大學生把美國剔出留學的選擇……到最後，關稅戰打的是誰能熬下去。