撥亂反正：調停無力 自舉白旗

美國總統特朗普表示，對俄羅斯最近恢復狂攻烏克蘭感到不高興，質疑俄方是否有意和談，會考慮對俄國的銀行和能源出口施加新制裁。看似高高在上，來勢洶洶，實質反映俄羅斯總統普京完全不賣美國的帳，決意以自己的方式和速度處理俄烏戰事，令特氏無計可施，只好威脅再加碼制裁。但正如之前他自己所講，再多的制裁都不可能令俄方屈服。

自稱談判專家的特朗普，對俄烏談判幾乎犯下了所有兵家大忌，包括過早攤開自己的底牌，多次公開指出，烏克蘭要放棄克里米亞等部分領土和加入北約的訴求，一度中斷對烏軍援和情報分享，以及太早展現希望與俄方修好及與普京會面的意願。結果導致烏國上下士氣全失，戰鬥力大減，歐盟等其他國家見狀亦紛紛減少支援，令烏軍兵敗如山倒。

俄羅斯擺出願意談判的姿態，但態度立場卻比之前更強硬。同時俄軍更乘機加強攻勢，日前宣布已經成功收復庫爾斯克州全境，對防空能力急降的基輔等地區狂轟猛炸，並暗示如果烏方拒絕俄方的要求，俄軍有能力和決心攻佔烏克蘭全國。至於日前發生一名俄軍將領懷疑被烏方情報機關以汽車炸彈炸死，更加凸顯烏方已無力發動正規的軍事反攻，只能通過恐襲手段刷存在感，但對大局幾乎全無影響。

美國國務卿魯比奧近日還警告，如果俄烏在本周內都無法達成和議，美方可能會退出斡旋。自己調停無力，進退失據，只懂埋怨別人不肯讓步。連將要亡國的烏克蘭都堅拒投降，美方就先行自舉白旗，「在24小時內令戰爭終結」的豪言淪為笑話，比起「對等關稅」鬧劇更為可笑。特朗普設限本周之內，俄方偏要揀再過多一星期後才暫時停火，就是不給你面子呀！