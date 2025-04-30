自成一家：對加拿大保持戰略定力

加拿大執政自由黨在「特朗普效應」的加持下，民意支持度出現戲劇性的大逆轉，最終勝出聯邦選舉。領導自由黨的總理卡尼，在選舉期間力主通過強化國際聯盟，以降低對美國依賴，被視為該黨勝出的關鍵。不少人認為卡尼政府上台後若推進這一目標，將會加強與中國在貿易、氣候變化等領域的合作，令兩國關係有望改善。

然而，儘管特朗普政府近期對加拿大加徵關稅並威脅要吞併加國，激發出加國民眾前所未有的反美情緒，卡尼在競選期間仍然重點渲染中國威脅論，指摘中國干涉內政，反映意識形態分歧和安全競爭，依然是中加兩國發展關係的重要障礙。尤其是加國反對黨保守黨在人權、貿易問題上持續施壓，要求政府對華強硬。卡尼出於政治正確的考量，在對華政策上很難有突然的大轉變。

在美加關係持續緊張的背景下，中國一直希望改善與加拿大的關係。不過，在可見的一段日子，北京當局仍然需要保持戰略定力，以長期耐性的心態推動兩國關係。由於雙方的價值觀分歧大，北京大可通過智庫交流等民間方式，積累雙方互信；也可以重啟兩國人權對話機制，回應加方對中國人權、網絡安全等議題的關切。加拿大政府將應對氣候變化列為優先事項，北京亦可考慮提出在清潔能源領域深化合作，一起推動國際氣候倡議。

值得注意的是，特朗普咄咄逼人的態度，顛覆了長久以來堅固的美加關係，可是，加拿大在很多領域仍然嚴重依賴美國。這種矛盾提醒中國，要小心避免將加拿大視為對美博弈的棋子，以免直接挑戰美加同盟。北京或許可以借力國際第三方平台，例如通過亞太經合組織（APEC）等多邊框架與加國互動，緩解加方對選邊站的壓力。