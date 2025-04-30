冰鑑春秋：不疑美才有問題吧

華府智庫「布魯金斯學會」公布台灣民眾對美國信任度民調，結果顯示特朗普2.0，台灣人對美國的信任度下降，46.7%的受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣，打臉民進黨三令五申的不准疑美。

這項民調於今年2月展開，對象是二千名台灣與南韓民眾，美國幾乎在所有指標上皆被視為較不可靠的夥伴，台灣與南韓對於美國是否會在區域衝突爆發時提供支援的信心也下降，兩地民眾普遍認為特朗普對全球民主帶來負面影響。

針對美國在台海戰爭下提供支援的可能性，僅有37.5%受訪者認為「可能」或「非常可能」，低於2024年7月的44.5%。至於認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣者則有46.7%。有15.9%受訪者認為美國是「非常不值得信任」的盟友，相較去年7月的8.2%增加接近一倍；有22%認為「不值得信任」；「非常值得信任」或「值得信任」約23.1%。事實上，台灣對美國的信任度逐年下降，烏克蘭戰爭尤其加深台灣的悲觀情緒。

事實是，就連最堅定相信美國的民進黨支持者，認為美國「可信」或「非常可信」的，也從去年的64%下降到今年的50%，這表示民進黨的洗腦已經逐漸失去效果，以特朗普的作為而論，不疑美的人才真的有問題吧？

擺在眼前的局面，就是美國對台灣的要求愈來愈多，但願意付出的卻愈來愈少，台灣對特朗普而言，關鍵字就是台積電、半導體與貿易逆差，而無論是競選期間或是就任後，特朗普從未說過要保衞台灣，這就是愈來愈清晰的真相。

對有腦的台灣人來說，美國出賣台灣只是時間問題，差別是被用甚麼形式出賣罷了。