橫眉冷看：寧可親中 不要親美

加拿大剛舉行大選，美國以至白宮主人特朗普，幾乎成為選舉最重要的議題。一個侵侵，就讓加拿大人團結起來，根據民意調查顯示，約75%選民對他表示不滿。這場選舉差不多變成加國人民的護國之戰，很多選民都傾向投票支持敢於反美、抗美的候選人。在選舉的關鍵時候，特朗普依舊不知收斂，繼續口舌招尤，他堅持宣稱如果加拿大併入美國，成為第51個州，會是一個好的選擇。此舉又進一步激起加國人民的怒火。

過去幾年，加拿大一直親近美國，反對中國，近日當地的民意終於逆轉，認為加中兩國關係良好的受訪者，有36%；相對之下，認為加美兩國關係良好的，只有16%。更有約31%的受訪者，支持進一步擴展對中國的貿易。常言道：「早知今日，何必當初？」本來加拿大與中國一直交好，後來急速轉壞，正是緣於特朗普的上一個任內。當時美國要求加拿大，在時任華為企業副董事長孟晚舟過境加國時，將她扣留。孟晚舟是中國公民，並無觸犯加拿大法律，該國政府採取扣留行動，完全是為了討好美國，甚至是為了討好特朗普本人。

加拿大政府萬萬沒想到，當年他們千方百計想取悅的特朗普，原來是一隻豺狼，如今反過來想將整個加拿大吞入肚子內。因此，時至今日，很多加拿大人都表示後悔，民調顯示，他們覺得今日的中國，比起美國更加可親。

事實上，還是俄羅斯總統普京說得對，當今世界，很多國家的領袖都不懂得計算政治後果。如果當日擔任加拿大總理的杜魯多能夠聰明和理性一點，不是一面倒的親美反華，加拿大又何至於今天的樣子，在中、美兩個大國之間，變成兩面不是人呢！