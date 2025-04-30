筆下風雲：特朗普成超級助選人

加拿大聯邦眾議院選舉結束，總理卡尼帶領自由黨取得多數席位，順利連任黨魁。自由黨在杜魯多時期本來民望低殘，外界預料不可能勝選，詎料卡尼走馬上任後竟扭轉劣勢，反敗為勝，箇中原因，當然跟「超級助選人」特朗普有關。

卡尼發表勝選感言時，便直接開嗆美國和特朗普：「美國想要我們的土地、我們的資源、我們的國家，總統特朗普想要擊垮我們，這樣美國就能擁有我們，但這永遠不會發生。」事實上，自由黨之所以起死回生，全因特氏對杜魯多極盡羞辱，多次公開揚言要加拿大成為美國第51州，完全無視加拿大是一個主權獨立的國家，將一直「視美猶親」的加拿大人徹底激怒，開始反思，過去一面倒親美，是否符合加拿大利益。

卡尼在政治上雖然是素人，但在金融界經驗豐富。他曾擔任加拿大央行行長，也曾在2013年成為首位擔任英國央行行長的非英國籍人士。在其領導下，加拿大央行挺過了2008至2009年國際金融危機。擔任英國央行行長期間，又經歷英國脫歐，外界認為，他是英國在脫歐進程中仍保持金融穩定的重要舵手。

是次選舉，他亦標榜自己是個化解危機的高手，可以帶領加拿大走出困局。他表明美國背棄加拿大，兩國傳統盟友關係已經結束，美國亦失去了領導全球經濟的能力。儘管加拿大跟中國在意識形態方面有極大分歧，雙方不可能完全互信，但所謂「敵人的敵人就是朋友」，未來的中加關係，應比杜魯多執政時期有較穩定發展。

美國過去靠拉攏盟友鞏固霸權，特朗普卻反其道而行，結果適得其反，愚不可及。既然反特朗普有市場，卡尼勝選料將催生更多西方政客加入倒特行列。