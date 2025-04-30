強詞有理：不怕脫鈎

過去不少中國人對於和美國經濟脫鈎很敏感，也很擔心甚至恐懼，總認為這是不可承受之痛。現在才發現，脫鈎並不可怕，反而可以拋開顧慮，重新上路。雖然陣痛難免，但短痛好過長痛，從此不必再受老美經濟脅迫，塞翁失馬，焉知非福？這也正是中方一直冷淡處理美方要求談判的底氣所在，任你喋喋不休，我自巋然不動。

所以說，中國人確實應該感謝「川建國同志」，是他促使中國人徹底丟掉幻想，堅定脫鈎決心。正如有分析指出，特朗普的所作所為，為美國帶來災難的同時，也為全球鬆開美霸枷鎖，從而建立全新的貿易、貨幣、科技體系，迎來數碼與智能新經濟時代更開放自由的空間。沒錯，老美狂妄自大，以為全人類都要仰其鼻息，任其宰割，其實世界上從來沒有救世主，若不是美國搞搞震，世界必定更美好。

近日有媒體報道，多家美國零售巨頭包括沃爾瑪、塔吉特和家得寶，已通知中國出口商恢復發貨，關稅費用「由美方買家承擔」。在此之前，沃爾瑪曾傲慢地要求中國供應商大幅減價，結果遭到拒絕，更被中國商務部約談，無奈之下只好面對現實，自己承擔全部關稅，因為他們實在找不到替代貨源。這說明甚麼？說明美國根本沒有做好與中國脫鈎的準備，或者說美國根本不具備脫鈎的條件。在這種情況下，特朗普一味瞎折騰，只能搬起石頭砸自己，他可以自吹自擂，苦的是美國企業和基層民眾。

反觀中國，即使完全斷絕美國產品，也不會有甚麼影響。美國出口中國的產品無非就是農產品和天然氣，全部可以在國際市場找到替代貨源。眼見美國農產品滯銷，日本政府為了獻媚，據說正考慮增加進口美國大豆，助美抵銷對華出口的損失，試圖藉此說服特朗普降低對日關稅。小日本算盤打得很響，但注定無法如願，日本市場規模怎能跟中國相提並論？到底能購買多少美國大豆？

不管怎麼說，中美關係已不可能回到從前，即使雙方舉行貿易談判，也無法完全消除壁壘，何況老美一向出爾反爾，根本信不過。所以，中方絕對不能再有任何幻想，必須做好徹底脫鈎的準備，以中國市場規模和發展潛力之大，完全可以擺脫對美國的依賴，走出一條全新的道路。老美企圖拉攏其他國家來孤立中國，無異於癡人說夢，到頭來被孤立的只能是自己。