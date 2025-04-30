龍吟虎嘯：最終他會一事無成

美國總統特朗普對甚麼事情都想大發淫威、顯示超能、速戰速決，對俄烏戰爭、巴以衝突、中東亂局、打擊伊朗核設施、剿滅胡塞武裝、關稅大戰、聯邦政府瘋狂裁員、合併重組等等，都想速戰速決，以為只要自己簽署行政命令、對外宣布辦法，就能「傳檄而定」，橫掃一切，他以為自己手中的大權，比當年德國「閃電戰」還厲害，可不戰而屈人之兵、不武而令人跪降。

特朗普之所以如此，和他的狂妄自大、性情急躁、見識淺薄有關。許多事情他根本不懂，就想一拍腦袋、大刀闊斧、三下五除二解決，結果處處碰釘子、撞南牆，像俄烏問題、巴以問題、中東問題、伊朗問題、關稅問題、裁撤機構問題等，沒有一個不是成因和後果極為複雜的問題，阻力重重不在話下，遭到各方韌性反抗、激烈抗爭不在話下，反覆折騰不在話下，出現更難搞、更嚴重、弄巧成拙不在話下。以美國今日之實力，以特朗普的能力和認知水平，想按照他的想像速戰速決解決，只能是鏡花水月。

更無奈的是，美國總統任期只有4年，上台約兩年又要中期選舉，特朗普及共和黨要經受「政績如何、能否連任」的民意嚴峻考驗。特朗普的政敵、民主黨虎視眈眈，攻訐他、拆台他，令其壓力山大，這種局勢會更使原本特別急躁的特朗普急得火上房，如熱鍋上的螞蟻。急會更出錯，亂會更出錯，這是特朗普的未來之路，加速他掉入深淵。

我們可以肯定，現在他要急於解決、速戰速決的問題，沒有一樣他可以真正解決。一些問題會久拖難解，談來談去談不成；一些問題在特朗普情急之下會動手、武力解決，只會引來更大的亂局；一些問題在特朗普的「忽悠」和壓力下，似乎解決了，但只是一時之局面，不知啥時就會翻盤，亂出新花樣。

對這些特朗普不會認輸認衰，還會繼續吹牛勝利，或拎出一隻隻替罪羔羊，跟他混的人都會倒楣。