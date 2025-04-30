坦言集：歐美衝突

寄望特朗普任期未滿下台是沒有意義的，他的任期是4年，除非死亡、病危，權還在他手裏。他雖然行事反覆，但怎樣決策，還是他最後說了才算。他的性格與狀況不似拜登，他可以堅持己見，也可以反來覆去，朝令夕改。

在國會中期選舉之前，美國的政治體制和現時的權力分配，沒法取消他的行政命令大權，至多是個別政策可循司法途徑暫時將之凍結，進行訴訟，但不一定被否決。而國會中期選舉是在明年11月，在此之前，特朗普未必會如一些人所說，弄致天怒人怨，他還是有合法的國家權力顛覆美國的政治文化、政策傳統，像這100天那樣天翻地覆地行使他的權力。例如在教宗葬禮，他可以不守規矩、習慣、禮節，可以引起國際輿論的譴責，但無損他的權力。也如他的關稅政策、廢除美國聯邦機構一樣，在社會與輿論引起大爭議，卻還是有不少人讚許他的叛逆行為，這就是民粹主義。

特朗普善於操縱利用，這也是現時西方社會現狀，各種制度在崩析分離之中，進入大變革的時代，特朗普只是其中突出的民粹主義者，他的突出不是他的才華、魅力和能幹，而是他佔的位置是全球最強大的國家，依靠美國的權勢而使其民粹主義影響以倍數擴大。

美國的極右派包括特朗普，價值取向與歐洲極右派相同。美國民主黨的自由主義者，也與歐洲政治中間派的自由主義相類。事實上，美歐在大西洋兩岸都是相連互通，甚至政治有聯繫，相互呼應。特朗普在美國成功，同時極右黨派在歐洲也走上替代中間派自由主義之勢。在政治、經濟、社會的主張方面，歐美有頗大相同之處，也正互相支援。這反映至少在歐美發達國家之間，全球一體化的進展顯著。此所以歐美有稱兩地都屬同一價值體系，此與中國、俄羅斯和「全球南方」有所分別。

不過，正如資本主義有全球化與一國兩個不同層次，美國的資本主義與其極右民粹主義要求的利益，要求代表整個資本主義世界，因而與歐洲國家層次的資本主義形成矛盾。美國與歐洲的極右民粹主義便以同樣的價值取向，因國家差別變成利益對立，歐美各自的民粹主義愈是激烈，兩者的利益矛盾便愈變尖銳。二次大戰是歐洲列強內部鬥爭，歐美利益衝突不會引發第三次世界大戰，因為缺德國因素，但歐美矛盾有助世局的多極化發展。