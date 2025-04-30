幼園冷氣機起火 300師生疏散

【本報訊】昨日下午3時許，元朗安寧路元朗信義會生命幼稚園，其中一個課室的冷氣機突然起火，現場火光熊熊兼冒出大量濃煙，教師見狀立即疏散學童及報案求助。消防接報趕至，立刻開動一條喉及出動一隊煙帽隊射水灌救，未幾把火勢撲熄，火警中無人受傷。事件中，師生及職員共301人疏散，經初步調查後，相信冷氣機電線短路引發火警。

家長：平日有演練逃生 據了解，火警發生一刻，幼稚園學生在教師帶領下，疏散至毗鄰的基督教香港信義會啟信學校操場暫避。據一名就讀幼稚園低班的學生家長鍾太表示，毗鄰小學平時均有開放操場供學生使用，碰巧發生火警，加上幼稚園平日有走火警演練，因此師生俱能迅速、並安全地疏散至小學操場暫避。鍾太又補充，事發時，家長俱能從學校的即時通訊群組得悉事件，家長趕至時，俱見學生沒有受驚及悉數安全。

消防處表示，昨日下午3時42分接報，指上址幼稚園發生火警。消防處共調派10輛消防車及一輛救護車到場，並發現2樓一個面積約為5米乘6米的課室起火。人員隨即灌救，約10分鐘後將火救熄。