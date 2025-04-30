涉向受查人索款 警員申法援

【本報訊】有時任男警員涉嫌未經許可向受查人借貸，早前被廉政公署落案起訴。被告被控30項貪污及詐騙等罪，涉嫌向投資騙局報案人索取及收受賄款10萬元，以在警方調查中向對方提供協助，並隱瞞債務以向警務處申請延遲退休，及詐騙多間財務機構批出貸款共逾240萬元，案件昨於區院提訊。被告沒有律師代表，庭上透露，被告正申請法援，尚待審批。法庭將案押後至7月15日再訊，候訊期間，被告續准保釋。

控30罪 續准保7‧15再訊 50歲被告麥國雄，據廉署指，被告案發時任職警員，駐守中區警區一個刑事調查隊。在2021年7月底，3名於投資騙局中蒙受巨額損失的事主，在被告穿針引線下向中區警區報案，被告其後涉嫌向其中一名報案人索取貸款。其中一項控罪指被告於2021年7月至2023年8月期間，涉嫌從該名報案人收受賄款10萬元，作為在警方調查中向對方提供協助及內部資料的報酬。

另外的28項欺詐罪指，被告涉嫌於2017年12月至2023年4月期間，向香港警察儲蓄互助社，及13間財務公司申請貸款時隱瞞個人債務，詐騙香港警察儲蓄互助社及該等財務公司向他批出28筆貸款共逾240萬元，每筆貸款由兩萬元至53萬元不等。

餘下控罪則指，被告涉嫌於2021年4月向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」時，使用載有虛假陳述的申報表格以誤導警務處，訛稱自己沒有任何未償還債務。被告在提交延遲退休申請時，涉嫌仍拖欠香港警察儲蓄互助社及9間財務公司債務共逾91萬元。案件編號：DCCC 565/2025