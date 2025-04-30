抬酒價呃僱主1200萬 免稅店2高層判監

自組公司瞞利益衝突 採購轉售 廉政公署早前落案起訴兩名連鎖免稅店時任高層人員，控告該兩名男子涉嫌串謀詐騙，隱瞞利益衝突以自組公司向法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價格逾1,200萬元再轉售予該連鎖免稅店圖利。涉案時任總經理早前認罪，時任營銷採購總監經審訊後，亦被裁定罪名成立，案件昨於區域法院判刑。法官嚴斥兩人嚴重破壞誠信，早有預謀，犯案時間頗長，判兩人分別入獄14個月及57個月。

71歲被告歐子琪，天傳有限公司（天傳）時任營銷採購總監，受審後被裁定一項串謀詐騙罪成；78歲被告劉樹賢，同案天傳時任總經理，早前承認一項串謀詐騙罪。

分別入獄14個月及57個月 法官以8年監禁為量刑起點，因應被告同意大部分案情等因素，判歐子琪入獄57個月；至於劉樹賢，因他有份主動停止詐騙計劃，主動承認責任令事件曝光及認罪等，獲得扣減85%刑期，判他入獄14個月。

案情透露，兩名被告於2004年8月起安排天傳經由輝添發展有限公司（輝添）和萬好貿易有限公司（萬好）向該法國酒廠發出訂單。由2004年8月至2011年5月，天傳經輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒訂單，涉及款項共逾2,600萬元。廉署調查顯示，輝添及萬好其實以1,400多萬元購入該56批紅酒，抬高價錢後轉售給天傳，致使天傳多付逾1,200萬元。

廉署又發現，萬好及輝添其實由兩名被告歐子琪及劉樹賢等人出資成立，並由劉樹賢及其女兒分別出任萬好及輝添的唯一股東兼董事。兩名被告從來沒有向天傳披露他們與萬好及輝添的關係。另外，歐子琪及劉樹賢又協議瓜分勾當所得的部分利潤。劉樹賢承認他因而獲分共200萬元。案件編號：DCCC 815/2022