醫健：健康在您手：手腕上的健康：手錶血壓計準確嗎？

醫學技術進步和科技創新，令測量血壓愈來愈方便。由早期的水銀血壓計，發展至今智能手錶也能測量血壓，大眾可隨時隨地量血壓，但這樣的測量功能又是否準確可靠？

智能手錶量血壓技術 手錶血壓計所使用的技術主要分為兩種，分別是光學以及壓力感應技術。前者是在手錶內置的光學傳感器，透過發射光線到皮膚，檢測血液流動的變化。血管內的血流量會因心跳而改變，影響反射的光線強度，當傳感器捕捉到光線變化後，便會加以分析計算出血壓值。

後者則與傳統的電子血壓計相似，於手錶腕帶內置壓力氣囊和感應器，透過氣囊充氣施加壓力於手腕。隨着壓力的變化，感應器會檢測脈搏的震動，記錄和分析數據，從而得出血壓值。

準確性受多種因素影響 在日常健康監測中，手錶血壓計方便用戶隨時監測血壓。但其準確性會受到多種因素影響，包括佩戴方式、測量姿勢、環境因素（如溫度、濕度、光線等）。此外，每個人的生理狀況，如心率和血流的變化，也會影響測量結果。

如希望提高手錶血壓計的準確度，測量血壓時，首要是確保手錶佩戴正確，按照產品說明操作，並在寧靜舒適的環境中進行；或者選擇已通過醫療器械相關認證的手錶血壓計，便能獲得較可靠的參考數據。

如需要較精確的血壓數據，首選還是使用傳統的電子血壓計，或到醫療機構進行測量。深水埗地區康健中心設有自助健康評估站，只要登記成為會員，即可定期到中心進行簡單身體檢查，包括：量血壓、心跳和體重等，更可預約護士作專業諮詢，了解潛在的心血管問題。

深水埗地區康健中心註冊護士 李皆婷