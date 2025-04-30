違規用近似「藥房」標識 9公司罰款

【本報訊】內地五一長假期將至，衞生署昨日表示已加強巡查遊客較多的地區，打擊店舖違法使用「藥房」標識的違規行為，以保障公眾健康。署方指今年首季已進行約3,200次巡查，而去年4月至今年3月，9家並非藥房的公司因在其處所展示的標識，近似藥房訂明式樣標識而被定罪，分別被判處罰款2,000至1.68萬元不等。

須持「獲授權毒藥銷售商」牌照 根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，才可在管理局註冊處所經營相關毒藥的零售業務，即包括列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）附表10毒藥表中第1部及第2部所指明的物質。店舖必須持有「獲授權毒藥銷售商」牌照方可使用藥房的名銜。而「列載毒藥銷售商」則只可經營毒藥表第2部毒藥的零售業務，以及銷售一般藥物，例如傷風感冒藥，沒有藥劑師駐店。此類銷售商並不可使用「藥房」標識和名銜。

任何非「獲授權毒藥銷售商」註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識、與屬藥房訂明式樣的標識相似的標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁兩年。