涉偷拍學護 明愛51歲男病人被捕

【本報訊】近日網傳多則疑由病人發出、向女學護士學生「示愛」的貼文，內容談及該名學護的身材、描述學護為他進行的護理工作，且字眼相當露骨，更附上疑似「偷拍」的女學護照片及影片，惹來大量網民關注及批評。涉事的明愛醫院前晚已就事件報案，據指，該名51歲姓唐男子其後因涉窺淫罪而被捕，但仍需留院。唐男其後獲准保釋，須於5月下旬向執法部門報到。