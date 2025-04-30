涉偷拍學護 明愛51歲男病人被捕
【本報訊】近日網傳多則疑由病人發出、向女學護士學生「示愛」的貼文，內容談及該名學護的身材、描述學護為他進行的護理工作，且字眼相當露骨，更附上疑似「偷拍」的女學護照片及影片，惹來大量網民關注及批評。涉事的明愛醫院前晚已就事件報案，據指，該名51歲姓唐男子其後因涉窺淫罪而被捕，但仍需留院。唐男其後獲准保釋，須於5月下旬向執法部門報到。
仍需留院 准保下月報到
執法部門前晚接獲深水埗永康街醫院職員報案，指懷疑有男病人在醫院病房內偷拍一名女醫護人員，並於社交平台上載及發布內容包含性騷擾用語的相片和影片。經調查後，同日在該醫院以涉嫌「窺淫罪」拘捕一名51歲姓唐本地男子，他已獲准保釋候查，須於5月下旬報到。
對於涉事病人被指是香港電台唱片騎師（DJ），香港電台就澄清，該名人士並非香港電台員工。
醫院亦重申，根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片，並強調任何人應尊重前線醫護人員的專業，並在醫院範圍內應遵守《附例》。任何人如違反《附例》及影響病房運作，院方定必採取跟進行動。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：