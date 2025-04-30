破網上販毒拘99男女 包括9學生最細13歲

執法部門於過去近一個月執行打擊網上販毒活動，偵破68宗販毒案，拘捕99名男女，檢獲包括可卡因、大麻花、太空油等各類型毒品，市值高達1.17億元。行動中亦瓦解一個販毒集團，主腦及骨幹等7名男子落網，各人已被控相關罪名。疑犯當中9人為學生，年齡最細為13歲，就針對有人在網上招募青少年販毒，執法部門會向法庭申請加刑。

共涉68案 檢貨值逾億 今年3月30日至4月26日期間，執法部門就針對利用互聯網及社交媒體販毒，執行「沙鷗」行動，共偵破68宗網上販毒案件，以涉嫌「管有第1部毒藥」、「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」等罪，拘捕74男25女共99人（13至74歲），並檢獲可卡因、大麻花、冰毒、氯胺酮及太空油等不同類型毒品約220公斤，市值共約1.17億元。

毒品中包括51公斤可卡因、一公斤冰毒、81公斤氯胺酮、33公斤海洛英、669棵大麻植物、12公斤大麻、899支大麻油、約一公升液態依托咪酯、一公斤依托咪酯粉末、2,490粒太空油煙彈，檢獲的液態及粉末依托咪酯可額外製造1.2萬粒太空油煙彈。

執法部門於亦進行3次放蛇行動，派警員喬裝買家與毒販交易。其中執行的「鬼崖」行動，經深入調查後，鎖定一個活躍於社交媒體群組的販毒集團，成功搗破由其操控的兩個分別位於油塘及啟德的毒倉及分銷點，且截查了一名毒品買家。

招青少犯案 將申加刑 行動共拘捕7名（17至38歲）男子，包括一名27歲集團主腦，他涉嫌操控社交媒體群組及安排毒品交易，其餘6人則為集團骨幹成員，分別負責收取毒品收益、儲存及派送毒品的工作，並起出303克懷疑氯胺酮、6克可卡因、447粒太空油煙彈，並把涉案群組移除。7名被捕男子分別被暫控「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，案件已於4月19及25日於屯門裁判法院提堂。執法部門相信有人招募未成年的人士去販毒，針對此青少年元素，會引用香港法例第134章《危險藥物條例》第56A條向法庭申請加重刑罰。

被捕的99人中，19人為21歲以下，其中9人為學生，反映有毒品入侵校園趨勢。執法部門指出，自依托咪酯及「太空油」於2025年2月14日正式列為受管制毒品後，截至3月底已偵破130宗相關案件，且拘捕171人，當中38人為青少年，檢獲3.33公升液態依托咪酯及3,764粒煙彈。