第2艘電動渡輪抵港 船身發光

【本報訊】第二艘電動渡輪「香港水上的士28」昨日已抵港，預計今年中將開始不載客測試。環境及生態局表示，航線會途徑尖東、西九龍及灣仔等著名景點。同時，該艘電動渡輪船身上還有LED燈帶，增添夜航氣氛。

料年中展開不載客試驗 環境及生態局表示，電動渡輪「香港水上的士28」的外觀造型是以「天鵝」為設計靈感，船身外側還有LED的燈帶裝飾，外觀新穎獨特。當局還表示，預計該艘渡輪將於年中開始首階段不載客試驗，為未來正式啟航做好準備。同時，為配合電動渡輪的充電需求，位於紅磡碼頭的充電設施亦已完成安裝工程。

該艘「香港水上的士28」將由富裕小輪營運，航線途經尖東、西九龍、灣仔及中環，涵蓋星光大道、西九文化區、金紫荊廣場、香港摩天輪及國際金融中心等著名旅遊觀光景點。環境及生態局還介紹，船內設有空調客艙、梳化座椅、觀景窗戶、露天甲板及酒吧，乘客能舒適地欣賞維港美景。同時，電動渡輪還具有零排放，航行時安靜無聲的優點。