李兆基紀念展 公開珍藏真迹

【本報訊】香港地產商界代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基今年3月17日仙逝，積閏享壽100歲，日前已完成出殯儀式，靈柩會另擇吉日送回原籍廣東順德大良安葬。恒基兆業地產有限公司昨日表示，感謝各界及市民過去兩天親臨殯儀館及悼念區送別「四叔」李兆基，並宣布將於明日至下周一（5月1日至5日）於中環The Henderson頂層宴會廳Cloud 39，舉辦《李兆基博士紀念展——和光同塵》並免費開放，屆時將首度展出「四叔」的私人珍藏及真迹。

目前該紀念展大部分網上登記參觀時段已額滿，下周日及一（5月4日至5日）尚餘小量名額，有興趣人士需盡早於網站預約參觀。是次紀念展於明日下午1時至晚上8時開放，隨後4天開放時間則為上午10時至晚上8時，期間將首次公開李兆基博士的私人珍藏和真迹，除了從順德家鄉金舖隨行而來的金秤、日常隨身攜帶的懷錶，還有孫兒百日宴的手寫演詞，以及家傳腰帶等，並會重現李博士的辦公室場景，闡述李博士從金行學徒到地產巨擘的精彩一生，以及四代同堂的溫馨傳承。

中環設置永恒地標雕塑 展覽現場亦設紀念花池，擺放公祭期間致祭人士的留言卡，並歡迎參觀人士即場留言致敬。另外，該公司於The Henderson旁邊的藝術花園設置紀念李兆基的永恒地標——大型繡球葱花雕塑《Allium》，象徵生命的堅韌及不屈精神，供公眾到場參觀及致意。