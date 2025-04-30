近千基層學生 探大熊貓觀賣萌

【本報訊】為了讓基層學生近距離接觸大熊貓，有團體昨日於海洋公園舉辦「熊貓保育聯萌」活動，近1,000名來自13間中小學校的高小及初中基層學生免費參與，成為熊貓寶寶自今年2月中公開亮相以來，全港學生探訪規模最大的一次。

大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬致歡迎詞時表示，今次活動學界反應熱烈，一共收到超過50間學校、3,200名師生踴躍申請。學生們前往熊貓館近距離觀察大熊貓，並拍照留念。有些同學更是第一次探訪熊貓「家姐」及「細佬」，紛紛舉起手機記錄牠們的超萌動態：追逐玩樂，爬樹滾草地及與媽媽盈盈溫馨互動的情景，現場歡笑不斷。

實地了解棲息環境食性特點 今次活動設計着重互動與知識傳遞，學生分組參與「大熊貓之旅」及「『竹』夢之旅」導覽，透過實地觀察了解熊貓的棲息環境與食性特點。海洋公園的保育團隊在主持專題講座中，亦介紹了中國在野外保育與人工繁殖的科研成果，以及講解了熊貓的各種食物，如何從牠們的糞便中了解身體狀態等冷知識。