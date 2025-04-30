東呼即應：道路殺手 無視電車落客照踩油

【本報訊】有人認為養酵母的過程「很治愈」，有人則是看到網上片段感到「治愈」。網上片段顯示，有車輛無視電車站標示，更懶理電車上落客，仍照樣踩油呼嘯而過，被尾隨警車響號追截；另有片段顯示，有私家車搶在重型車輛前，忽然扭軚打橫駛過，致車尾被撞。

搶攝重型車前 私家車被撞 據網傳片段顯示，在港島區某地有一輛七人車在無月台式電車站，遇上電車停站有乘客上落，竟不停車等候照常駛過，更疑似響按，似「惡人先告狀」。令人覺得治愈的是，這一情況也被後方警車察覺，該七人車從電車旁駛過後警車也隨即反應，朝七人車追去。在此也提醒市民，根據香港法例第374G章附表2第516號「道路標記『電車站』列明，此標記顯示電車站的界限及位置，在乘客上落電車時交通車輛不得越過此標記前行」。

另一片段則顯示，有一藍色私家車在某地迴旋處欲與重型車「爭位」。這輛藍色小車行走於一部高身重型車輛旁還要突然轉右，搶攝於重型車前方打橫越過。重型車似乎有所察覺而急煞停，但仍有撞到小車車尾，小車還被重型車推得側移了一些。事發後藍色小車車主還停車下車查看被撞的位置，據片段的其他視角可見，該車右後側有被撞擊的痕迹。