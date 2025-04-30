東呼即應：跟風養酵母減壓 衞生危機須覺察

易污染須封蓋保存 東呼籲玩完就算 本報日前報道，內地年輕人近日興起養「酵母」來解壓，香港年輕人若又潮跟的話，需留意當中衍生的衞生問題。《東呼即應》為此找來專家講解養酵母要注意的事項。食品安全聯盟指，養酵母時要小心蓋好保存器皿，勿污染雪櫃及其他食品，還指應「玩完就算」。心理學家則分析，貓狗等寵物能給予人類情感的寄託，但終有一日會離世，養酵母甚至石頭則不會太傷心；觀乎不少現代人都有孤獨感，想要隨時候命又不出賣自己的對象來分享感受，「跟死物說」頗能呼應了人們此項心靈需要。

內地年輕人繼養「紙盒狗」、「寵物石頭」及「杧果核」後，今期潮興養「酵母」來解壓。網上還有聲音指，即便養到不想養了，都可以拿酵母來製作饅頭食用。但若真是用此類酵母來製作食物，其衞生情況也難以確定，畢竟用來製作麵包的酵母與用來玩樂的酵母，兩者的處理、保存及衞生程度也十分不同。

香港浸會大學暫任首席創新總監兼食品安全聯盟主席劉樂庭指，酵母是一種常用於食品生產的真菌，例如在麵包製作和釀酒過程中產生。他表示，飼養酵母時，需要注意其生長環境的衞生條件。現在不少人製作酸種麵包時都會自己養酵母菌，但他不建議發酵太久；同時室溫雖可以加速酵母生長，但在室溫培植時應將其蓋上蓋子，還要避免與其他食物混合存放，以及保持容器和周圍環境的清潔。若是存放在雪櫃，則需要經常清洗雪櫃，因酵母有可能會污染其他食物。

「玩厭」切忌再用作製食物 劉還強調，處理酵母後，務必清潔雙手和容器，以防止交叉污染。對於用酵母製作食物，他提醒，雖然烘焙過程中高溫會殺死酵母菌，但如果酵母產生的毒素未被徹底消除，仍可能存在風險。因此，他建議將飼養酵母作為一種短暫的休閒活動，「玩完就算」，而非長期的過程。

臨床心理學家鄒凱詩則指出，飼養寵物通常能給人帶來情感上的慰藉。然而，將無生命的物體如酵母甚至石頭，當作寵物飼養則可不必太在意失去。她表示，飼養的貓狗終有一日會死亡，而酵母即使死亡也不會太過傷心；變相來看，飼養者不會因為怕失去就產生惶恐情緒。她認為，在現代社會中許多人會感到孤獨，渴望一種不會帶來失落感的情感連接，與傳統的飼養寵物不同，這些「另類寵物」不會死亡或背叛，隨時可以成為人們傾訴的對象，所以都比較適合都市人飼養。

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