內地低價貨搶客 港商籲政府關注

【本報訊】接連有內地網購平台進軍香港，零售管理協會昨表示，本地零售商需遵守眾多規管，難免推高貨品價格，相反內地網購電商無限制下能以低價吸客，協會促政府關注。另一方面，協會將在7、8月再舉辦購物節，新增結合創新科技的產品和消費體驗，以及與銀髮經濟相關的禮遇。

零售管理協會主席謝邱安儀在每月協會通訊上指，近月多間境外電商有意進駐香港，以商品展示引流消費者到其網店落單的銷售模式，引起業界關注。她坦言，網購是本地大勢所趨，亦歡迎外資進軍香港，但說香港零售商銷售貨品需遵守品質、包裝，以至各項環保要求，種種合規成本加起來的實際費用不少。

不過她說，境外電商售賣同類貨品到港，卻毋須符合本地法規要求，變相可以用較低成本，與遵守香港法規的零售商競爭。協會近日與優質旅遊服務協會及多個電器業商會與政府部門會晤，要求關注香港零售商在這方面的重大挑戰，以維持業界的競爭力。

將推購物節 主打創科銀髮經濟 謝邱安儀透露，協會亦將於7月至8月舉行「香港開心購物節-香港好禮‧有禮」，聯同旅遊、商場、酒店、餐飲、媒體、運輸交通，以至銀行及各支付平台等10個不同界別，攜手合作送上各種好禮予港人及旅客，並新增兩大重點，包括推出大量結合創新科技的產品和消費體驗，以及與銀髮經濟相關的禮遇，成就香港「好客之都」和「購物體驗天堂」的美譽。