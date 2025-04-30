舒適堡結業 信用卡預繳款項陸續退還

【本報訊】連鎖健身中心舒適堡去年9月暫時全線結業，眾多會員慘變苦主。議員梁熙表示，當時收到40多宗求助，持續跟進下陸續收到大部分預繳服務的事主分享指，成功經發卡銀行追回損失，當中有人獲退回逾5.5萬元信用卡簽帳預繳費用；另外有事主亦成功追回109個月未使用服務的月費。梁期望銀行協助消費者盡早追回款項。

有事主追回109期月費 舒適堡會員大多被游說以信用卡簽帳預繳費用。一般而言，消費者以信用卡一筆過預繳款項。若商戶倒閉而沒使用服務，消費者可根據信用卡機構的條款，由發卡銀行向商戶及其委託的收單機構要求退款。即使商戶拒絕退款，消費者仍可要求信用卡組織就爭議提交仲裁，要求退還未能享用的服務所支付的款項。

梁熙指，在舒適堡事件中，有受害者同一時間向不同發卡銀行提出退款申請。部分銀行積極幫助客戶追討損失，至今已成功退回大部分款額；個別則處理得較緩慢，至今仍未有任何回音。梁促請各發卡銀行可更重視客戶權益，為消費者追回舒適堡預繳的款項，而銀行有否保障客戶財產，也是市民選擇使用該銀行的重要考慮因素。