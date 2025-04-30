公營醫療改革 只提加費惹詬病

【本報訊】公立醫院明年起加價，議員狄志遠昨舉行公營醫療收費改革論壇，邀請醫院管理局管理層與基層市民及病人組織交流，不少與會者反對收費改革方案。狄志遠擔心改革調整不當，市民或會因費用考量而延遲就醫，導致病情惡化，反而增加整體醫療成本。他又指，醫療改革應在基層醫療、醫療融資、公私營合作等多方面同步進行，而收費改革應置於整個改革的後段，認為政府目前先處理收費問題，卻未有為其他配套措施提供全盤規劃，做法有本末倒置之嫌。

研簡化醫療費用減免流程 社區組織協會幹事連瑋翹則指，醫療費用減免機制申請流程繁複，要求申請者提供不同的財政證明文件等，整個審批過程可能長達一個月以上。同時，雖然政府放寬減免機制的入息及資產限額，但若長者有強積金，加上小量儲蓄，便會超出豁免範圍。醫管局策略發展總監程偉權就表示，明白各組織的意見，未來數月將會研究減省審核減免程序。

有殘疾人士組織代表希望收費改革速度可減慢。程偉權回應指，整個改革計劃將會在5年間循序漸進地推行，目前局方未有訂立下一階段檢討收費的幅度，或需視乎首階段檢討的結果才可定明目標。他又提到，除收費改革外，政府亦將提高服務量、加強基層醫療、提升私營醫療收費透明度及改善自願醫保計劃，並將探討包括個人儲蓄戶口及強制醫保等醫療融資方案。

另外，長假期將至，醫管局公布，明天勞動節及下周一（5月5日）佛誕公眾假期，14間普通科門診診所會提供服務，同時，醫管局也會繼續推行急症室特別退款安排。