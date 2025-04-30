點心西式美饌 變身色香味軟餐

【本報訊】老人家飲早茶都喜歡「一盅兩件」，但吞嚥困難的人士要歎件點心都不容易。有餐飲集團在指定酒樓及快餐店推出軟餐版的點心拼盤及西式套餐，原汁原味呈現菜式的色、香、味及形態，令吞嚥困難人士亦能輕易品嘗優質軟餐。有中風長者讚軟餐蝦餃的像真度高，增強其食欲。餐飲集團則指花了兩年時間「不計成本」研發軟餐，會盡量降低成本及售價，令更多人受惠。

吞嚥困難長者親嘗 讚食欲大增 70多歲的關炯豪去年底中風，曾經要臥床插喉多個月，正在逐步康復。有吞嚥困難的他大呻，住院期間要日日食糊仔，「見到個樣都唔想食、無乜吸引」。他首嘗軟餐蝦餃後，大讚蝦餃賣相、色、香及味俱全「啖啖肉」，像真度達90%，大增食欲之餘毋須怕骾親。他笑言希望未來會有珍珠雞、叉燒包軟餐，讓他回憶昔日的味道。

要吃軟餐不再困難，美心集團推出全新軟餐品牌「軟心膳」，提供蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕等中式點心拼盤；西式則有香草雞鍋、南瓜、菜心及香茅黃薑版的「香草雞錘飯」，以及瑞士雞翼、甘筍、菜心及香茅黃薑飯的「瑞士雞翼飯」。集團又說，軟餐是參考了社會服務聯會的專業意見及《照護食標準指引》製作，亦符合「國際吞嚥障礙飲食標準 （IDDSI）」（第4級），確保產品的軟硬度及黏稠度，達到吞嚥困難患者的食用規格。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，公司花了兩年時間「不計成本」研發軟餐，參考日本相關技術，並經多次護老院長者試菜，而推出的3款軟餐均原汁原味呈現菜式的色、香、味及形態，亦保留食物的營養價值。美心將聯同煤氣公司在未來數月為院舍長者送近萬份軟餐，以後亦會以成本價出售軟餐予院舍，歡迎其他護老院舍聯繫。

其他吞嚥困難人士及普通市民，亦能在7月起在全線美心皇宮及20多間指定美心快餐付費試吃這些軟餐。蕭德威指初期因規模較小，成本較高，希望隨規模增加後降低成本，暫時亦未確認軟餐的售價，但會盡量降低成本及售價，令更多人負擔得起品嘗。