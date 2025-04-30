電影業寒冬 議員倡吸加密幣投資

【本報訊】市道疲弱，戲院現倒閉潮。有議員指港產片同影院的連體關係是一個「一齊生，或一齊死」的命運共同體，又形容現時電影業陷入雙重寒冬，單靠政府資源難以支撐整個電影圈，認為必須開拓破格的新融資渠道，建議探討推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者，嘗試推出港片文化債券，甚或是考慮在北部都會區加入影視基建。

議員何敬康昨在社交平台貼文，形容香港電影業現在既雙重寒冬，製作困境和放映場地同步萎縮，過去兩年在昂貴租金及串流媒體夾擊下，承載港片黃金歲月的影院地標一間又一間「執笠」，片商失去不少實體放映渠道，在惡性循環下，戲院愈來愈少，導致片商減產，導致觀眾流失及更多戲院倒閉。

他指香港近數年來不乏賣座電影，票房創新高，理應慶賀，但整體來說電影市場仍然表現兩極，縱使香港電影業曾經好「威水」，享譽國際，但近年面臨轉型挑戰，很多業界都會討論創作空間問題，合拍片有合拍片好，可以打入內地市場，但劇本需要同時滿足兩地審查，導致港味淡化，反觀港味濃的電影，市場空間沒有合拍片大，可能令投資者卻步。

推港片文化債券 按票房分紅 政府近年透過不同渠道支持電影發展，他認為力度不錯，可惜資源有限，而單靠政府資源難以支撐整個電影圈，一定要開拓破格新融資渠道。隨着區塊鏈和虛擬資產發展，他建議可否嘗試推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者參與電影製作和投資，又建議思考推出港片文化債券，讓機構投資者認購文化債券，投資者可按票房分紅，甚至向政府申請獲得稅務減免。

政府催谷夜經濟，他認為可嘗試資助戲院凌晨場次放映本土實驗電影，加強夜間消費，若觀眾累積一定觀賞時數可兌換成電影獨家體驗，例如拍攝現場探班、或有優先權參與道具拍賣，以及可否在北部都會區加入影視基建。