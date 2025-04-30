顛覆政權囚4年2個月 民主派4人刑滿出獄

毛孟靜

毛孟靜范國威譚文豪郭家麒 出監房未露面 參與2020年立法會初選的47名泛民人士被控串謀顛覆國家政權，45人被定罪，當中范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪各判囚4年兩個月，昨日刑滿出獄，由國安處安排專車提早於清晨分別離開石壁監獄、羅湖懲教所及赤柱監獄，過程低調，未有露面。其中范國威只表示多謝關心，太太晚上接受本報獨家訪問時指范國威剛放出來很累，未有任何計劃，又透露晚上一家人在家裏吃飯慶祝。毛孟靜丈夫則指她需要重新適應生活及外面世界，夫婦稍後可能去英國探孫。

清晨5時許，國安處多輛七人車及私家車分別進入監獄及懲教所，約清晨6時相繼將4人接走，直接送回寓所，期間車窗都拉上窗簾。其中范國威返抵將軍澳寓所時，在警員陪同下步行回家，期間他表示：「多謝傳媒關心，返屋企同屋企人團聚，多謝香港人同埋多謝傳媒關心。」再問到之後有甚麼計劃，他稱「見屋企人」。

丈夫稱毛孟靜須重新適應生活 至於毛孟靜返抵位於淺水灣道的寓所後，其丈夫有出門迎接她，而在她返抵寓所後，不時有警員在附近巡邏。毛孟靜丈夫Philip Bowring其後開門，在寓所門口接受傳媒訪問，他表示對太太回家感到高興，同時多謝大家關心。他指毛精神很好，正在休息，需要重新適應生活及外面世界，暫時不會接受訪問，他們可能稍後會去英國探孫，可能是7月。

范國威太太受訪指夫獲釋很累 范太晚上受訪時表示，范國威剛放出來很累，目前主要想用更多的時間陪伴家人，未有任何計劃。不願上鏡的范太打開門罅受訪，言談間難掩與丈夫重聚的喜悅，心情甚佳。她笑言，畢竟范國威昨日才剛出來的，直言：「好等佢休息吓先。」對於牢獄生活，范太表示，未有聽丈夫說過在裏面有甚麼特別不開心的事，自己去看望他時也沒有察覺丈夫有甚麽特別反應。

范太坦言：「大致上都係咁樣囉，你知個個喺裏面坐都唔會開心啦！」她還透露，會一家人在家裏吃飯，但也都是一些家常菜而已，丈夫對能見到家裏人也感到十分開心。至於之後會不會特別慶祝，范太就說：「能見到面一齊食飯已經好好，唔會再特別慶祝。」

涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中31名被告認罪，而范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪自2021年已被扣押，個別申請保釋被拒。因此即使在《基本法》23條下不獲懲教署減刑三分之一，4人最早也可在本月刑滿完畢獲釋。毛孟靜在羅湖懲教所服刑；范國威則在石壁監獄服刑；郭家麒及譚文豪在赤柱監獄服刑。

2019年12月，戴耀廷在發表《立會奪半 走向真普選重要一步》文章，之後便開始宣傳「35+」計劃，以及行使否決權手段，迫使行政長官對五大訴求讓步的想法，當中包括《真攬炒十步 這是香港宿命》文章。審理案件的法官指，如解散立法會，政府和行政長官的權力和權威被大大破壞，造成香港的憲制危機。《維護國家安全條例》生效後，涉國安罪行囚犯除非獲懲教署署長信納「不會不利於國安」，否則不獲三分之一減刑。

范國威 毛孟靜丈夫接受訪問。（袁志豪攝） 譚文豪 郭家麒