團體抗議預算案壓榨市民

【本報訊】在立法會今日將表決《2025年撥款條例草案》、即新一份《財政預算案》，有團體昨到政府總部外抗議，批評預算案「自私自利」、「利益輸送非常嚴重」，更不斷壓榨市民。該團體認為財政司司長不合格應該問責下台，斥「抄牌經濟都諗得出」。

珍惜群組召集人李璧而批評問責官員及公務員，即使嚴重財赤亦不願減人工。她指內地因為經濟放緩，公務員人工削減三成，認為香港的情況即使公務員及問責官員減薪一半，仍然很高人工，又批評政府常常設立編外有時限職位浪費公帑；情緒通熱線的高級人員由7個增至17個，人工超過10萬元，但是不公開接聽電話的數字。

斥「抄牌經濟都諗得出」 在政策方面，她批評政府只是不斷「從市民身上壓榨」，例如政府打算增加「牛肉乾」等交通罰款，「抄牌經濟都諗得出」，認為相關措施會削弱本港經濟。她稱，5月起取消強積金對沖，有店舖含淚結業，市民或難找長工。

該團體又把矛頭指向立法會，李璧而指現時「立法會根本就沒用了，要解散它」。她認為回歸前香港繁榮安定，是「東方之珠」，批評現時議員為了選票、利益，讓香港走下坡。她稱現時區議員、立法會議員功能重疊，關愛隊每年領取150萬元資助，但相關人員本來也只是地區人士和區議員的義工。

她批評關愛隊和地區康健服務是「巧立名目」，舉例原先地區由非政府組織免費為長者量血壓，設立地區康健服務後，改為聘請機構做相似的工作，而且要租借店舖。她把相關資料內容整合成小冊子，稱會轉交內地相關部委。