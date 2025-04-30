外勞壓境搶職位 年長打工仔閉翳

損飲食業2萬人生計 促煞停機制 近年本港大肆輸入外勞圖解人手荒，但卻間接打爛本地勞工飯碗，尤其是中高齡就業者。香港社區組織協會接獲不少中高齡打工仔求助，他們大都從事服務業基層工作，近年公司紛紛聘請外勞任職清潔、洗碗等，有17年年資的本地勞工反被減薪、其後職位更被外勞取代。政府「行業輸入外勞計劃」及「補充勞工優化計劃」數據顯示，當局迄今已就飲食業輸入的外勞已達2.1萬人，當中約一萬人是廚師、8,500多名侍應及2,000多名洗碗工。香港社區組織協會幹事吳衛東 對上述情況感十分失望，促政府考慮收緊或煞停輸入外勞計劃，或設立相關政策和機制來保障本地年長勞工的就業。

政府統計處綜合住戶統計調查，本港人口老化，65歲以上勞動人口的數量已從2011年的57,100人增加至2024年4月的230,400人，就業率亦從6.5%上升至13.6%，不過，中高齡打工仔就業不易，近年更因輸入外勞計劃變成職場邊緣人。

17年年資逼減薪 67歲的霞姐在餐廳任清潔雜工多年，但其公司自今年2月6日起開始輸入外地勞工，她指，公司至今輸入了6位外勞，自己的工作時長則逐步被削減，工資亦隨之減少。2月14日，霞姐在被迫減薪後，因無法承擔生活開支而選擇辭職，之後得知自己的崗位已被外地勞工取代。霞姐早在2007年5月13日已受聘這間九龍區的食店，工作時長為每日8小時，月薪約1.65萬元，過去17年中，她從未享受過年假、法定假期、有薪病假，公司也未為自己供強積金，豈料最後連飯碗也保不住。

另一曾任連鎖餐廳廚房助理的66歲王先生，自今年2月20日至3月8日在該連鎖餐廳工作，每日工作8小時有同事提及，很快有外地勞工到位，最好提前找好工作。翌日（9日）王本想向公司請假另尋新工，同日卻被公司剔離「報更群組」。他致電分區經理查詢，對方一度表示遲些會安排王先生去其他區分店工作，其後卻不了了之。

外勞湧港，餐飲業已成為本地勞工被「驅逐」的重災區，吳衛東 指出，年長打工仔在就業市場中本身就處於劣勢，若政府不對外勞人數設置上限則會壓迫年長勞工的競爭力。他促請政府考慮收緊或煞停輸入外勞，或設立相關政策和機制來保障本地年長勞工的就業，特別是在飲食業和建造業這兩個輸入外勞較多的行業。