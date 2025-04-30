交諮會近1.3萬宗投訴建議 公交佔88%

【本報訊】交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在去年第4季共接獲12,898宗投訴及建議，按年上升18.9%，當中11,316宗與公共交通服務有關，佔整體近88%。各類交通工具中，涉及的士服務的個案有3,899宗，按年升34.9%；當中近97%個案涉及的士司機違規行為，包括兜路、駕駛行為不當、拒載、舉止無禮及濫收車資等，有1,021宗個案被轉介執法部門處理。

交通投訴組去年第4季共接獲12,898宗投訴及建議，個案較前年第4季的10,851宗上升18.9%；當中純粹提出建議的有142宗。涉及公共交通服務的個案有11,316宗，佔整體個案近88%，按年升19.8%。涉專營巴士的個案有4,573宗，按年升10.1%；公共小巴有2,384宗，按年升17.1%；而的士個案則有3,899宗，按年急升34.9%。

近3800宗的哥違規 兜路佔最多 報告指，的士投訴及建議中，有3,779宗涉及的士司機違規行為，佔96.9%；其中兜路佔最多有855宗；其次是駕駛行為不當，有813宗；拒載佔795宗，排第三；舉止無禮和不守規矩有623宗；濫收車資則有484宗。投訴組將1,021宗個案轉介至執法部門處理。

調查方面，投訴組去年第4季完成10,017宗個案調查，有90%證實成立，不成立有3宗，其餘則因證據不足而無法追查。小組早前轉介執法部門的407宗個案當中，有14名駕駛者被票控。另外，政府採納12項由市民提出的建議，包括調整行車或行人交通燈時間的安排。