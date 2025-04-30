五一長假 料80萬內地客訪港 酒店餐飲冀興旺

為期5日的五一內地長假期於明日展開，旅遊業議會估計，期間會有超過80萬內地旅客人次訪港，按年增逾6%，與入境處估計的84萬人次相若。當中包括約600個入境團，增約10%。有酒店負責人預料入住率能逾90%，又說旅客入住日數略高於去年。餐飲業界預料，內地旅客人數會多於預計的80多萬人次，並能對沖港人出遊的人數，有助業界生意。入境處早前料五一長假約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。

五一過往皆是內地旅客南下遊玩的旺季，旅遊業議會總幹事楊淑芬昨在電台節目表示，五一期間將有約600個內地團訪港，涉及約1.8萬名旅客，較去年多10%；亦估計有逾80萬人次內地旅客訪港。楊又說，今年長假期有3個較大吸引力的景點，包括啟德體育園、海洋公園大熊貓龍鳳胎及山頂的微影模型展覽。

體育園勢成「打卡」地標 美麗華集團首席營運總裁陳宗彝亦指，旗下酒店在去年五一長假期的入住率約94%。而今年截至目前，入住率約70%，較去年同一時段略高，估計到五一假期前夕，入住率可以達到96%。他提到今年旅客入住的日數平均較去年略高，相信與個人遊城市增加，多了長途客源有關。

房價方面，陳指出，全港的酒店房價較早前有所下降，去年尖沙咀區的房價平均約2,000元一晚，銅鑼灣區則2,200元一晚，料今年或會下降約1%。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旅行社大多已增加人手，導遊亦到訪新景點了解。他提到，內地很多社交平台都有討論啟德體育園，或流傳相關的片段，相信內地遊客就算不去啟德體育園看表演，也會有興趣到場「打卡」遊覽。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則認為，實際旅客的人數會較當局預期的84萬人次多，有助餐飲業的生意，相信生意會較去年同期增長約5%。黃續指，雖然勞動節適逢周末及佛誕假期，部分港人或趁機外遊，但相信訪港旅客能對沖外遊人流。

黃家和又指，政府推動「熊貓經濟」下，不少餐廳已經推出以大熊貓為主題的菜單，個別酒店甚至更換印有熊貓圖案的床單；相信海洋公園6隻大熊貓，能吸引內地及東南亞等地遊客訪港，只要各界多走一步，便有助改善整體市面氣氛。