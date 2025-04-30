促推早鳥計劃 吸引劏房業主改裝單位

【本報訊】政府計劃推出簡樸房規管制度，今年內將完成立法。有政黨早前進行問卷調查，經訪問400多人後發現，接近八成劏房租戶認同透過設立劏房居住環境的最低標準，但最多租戶關注盡快上樓及提升居所防火安全的問題。政黨建議政府推出「早鳥計劃」，吸引業主盡早為其劏房登記及認證，並為65歲以上業主提供短期的免息貸款，助他們改裝單位。

調查：近8成租戶冀設最低標準 有關調查於3月11日到4月初進行，訪問477人，其中31人曾是劏房租戶。調查發現，79.6%受訪租戶認同透過設立劏房居住環境的最低標準，認為可改善他們的居住環境；85.6%受訪者有與業主或二房東互相訂立租約。對於政府的簡樸房規管制度，逾半租戶最關注是住戶可早日上樓，獲編配公屋，其次是提升住宅大廈的消防安全。被問到入住簡約公屋或過渡性房屋的意見，逾六成受訪者表示願意入住。

該黨要求設立臨時安置計劃，在過渡性房屋加設新類別申請資格，讓因實施登記期或寬限期期間，被迫離開居所的住戶可獲得安置；又提出應持續營運過渡性房屋，以社會房屋的模式運作，給有住屋困難的合資格住戶居住。

現金津貼計劃會於6月底完結，該黨建議於關愛基金推出新支援計劃，對受政策影響的住戶提供不同支援，例如資助地區服務隊為住戶提供搬遷津貼轉介及相關服務。為幫助年長業主改動劏房以符合要求，該黨建議可參考樓宇更新大行動2.0資助計劃申請條款，對合資格及年滿65歲以上業主，提供短期免息貸款等。議員鄭泳舜表示，落實該項政策是改善劏房環境的重要里程碑及轉捩點，過程並不容易，外界對此政策執行細節有不同的考慮及擔憂，而今次調查結果顯示，大部分劏房住戶認同為劏房設下居住最低標準的制度，是可以改善他們的生活環境。