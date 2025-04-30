巨石堵路無天眼 齋備案緝兇艱難

【本報訊】除了非法傾泥外，本報記者走訪期間發現主要道路被巨石堵塞，甚至堆得與村民身高差不多。村民即時報案，未幾即有執法人員到場，惟該處沒有閉路電視，最後只能備案及着村民多加留意。有議員早前在立法會特別財委會指新界鄉村、獨立屋、口岸附近村落的爆竊案數字上升，期望局方加強區內智慧燈柱安裝。

在記者落村視察期間，村民發現村內主要通道被巨石堵塞，堆積的高度甚至與村民身高差不多。石堆遠看如防波堤，阻擋大半條通道，車輛難以通過，記者和村民只能從旁邊通過。村民即場報案，執法人員到場視察後告知村民，由於該處沒有閉路電視，亦沒更多證據，因此執法人員只能備案及着村民守望相助、多加留意。村民直言報案「其實係無效㗎」，即使村民圍封自己的土地，亦會被對方以推土機或其他方式推倒。

議員籲加裝智慧燈柱 議員陳月明早前在立法會特別財委會關注，新界鄉村、獨立屋、口岸附近鄉村的爆竊案數字上升，期望局方加強區內智慧燈柱安裝，保障市民性命財產，以及打擊非法傾倒等情況。被問及為何村民原先不安裝閉路電視，她認為鄉郊地區土地一般與村屋有一定距離，因為附近大多為空地，因此沒有安裝鏡頭。她認為智慧裝置更能協助政府分析，因此是「有必要」。