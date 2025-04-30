食肉菌再流行 去年港人遊日後感染喪生

【本報訊】本港再現又名食肉菌的壞死性筋膜炎個案，敲響防範警鐘。衞生署統計顯示，2016年至2019年，本港每年錄得168至285宗食肉菌個案，2020年至2022年疫情肆虐時，食肉菌個案一度跌至雙位數，到2023年回升，錄得176宗；2024年的感染數字繼續增加，僅首5個月，已發現99宗個案。去年4月，一名港人赴日本後感染食肉菌死亡。澳門同月也通報了一宗感染創傷弧菌後急速死亡的個案，而創傷弧菌導致的傷口感染可引發壞死性筋膜炎。

壞死性筋膜炎極速惡化 疫情前本港每年均有1,500至2,000宗甲類鏈球菌感染個案，疫後各種傳染病的案例數量再次上升。本港出現的個案亦明顯上升。

今次截肢個案的男患者感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎，壞死性筋膜炎（通常稱為「食肉菌感染」）可由不同種類的細菌引致，而甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。衞生署呼籲市民小心，因引致壞死性筋膜炎的細菌通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、或穿刺/手術傷口進入身體。患者可能感到劇烈的疼痛，亦可能會發燒、發冷、疲倦、肚瀉、嘔吐或感染部位出現膿液。壞死性筋膜炎病程發展迅速，並可引致併發症和死亡。