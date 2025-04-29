龍七公：發動關稅大戰 暴紙老虎本質

特朗普把關稅大戰的主要目標鎖定中國，企圖逼中國妥協讓步，但屢屢失敗後又不得不接連後退，並散布一些不實言論，試圖挽回敗局和顏面。對於北京方面的「企硬」，《華爾街日報》社評直言，中國已「睇穿」白宮的「虛張聲勢」，因此得出一個殘酷事實，是中國看起來已贏得這一輪的結論。

強化產業 突破壁壘 歷史證明，以單邊手段維持優勢終將反噬自身，而中國在應對挑戰中展現的戰略韌性，恰恰證明了當霸凌者陷入戰略透支困境，被壓制者已在破局中重構全球權力格局。面對美方發動關稅戰，中國既要認清其虛張聲勢的本質，保持制度自信與戰略定力，又需在戰術層面做好精密應對。通過科技自立自強，築牢產業鏈，運用世界貿易組織（WTO）規則維護合法權益，以靈活務實策略化解貿易壁壘。

中美關稅博弈折射全球化重構陣痛，戰略上要認清經濟規律終將突破人為壁壘，戰術上需強化產業鏈韌性，推進制度型開放。以科技創新驅動產業升級，借區域合作構建緩衝帶，在保持戰略定力中實現突圍，方為破局之道。

這種戰略智慧在數碼經濟時代展現新形態：面對美國晶片禁令，2018年中國半導體市場的自給率為15.9%，到2023年增至23.3%。外媒預測，到2025年，中國半導體設備自給率有望達到50%。在人工智能（AI）領域，截至今年4月，中國AI專利申請量逾157萬件，佔全球申請量的約38%，位居首位。事實上，戰略定力與戰術創新的結合，始終是大國博弈的核心要義。

關稅戰給美國帶來的「反噬之痛」才剛開始。英國傳媒稱，因經濟政策錯誤而感受到最大痛苦的正是美國自身，而非別人。美國專家指，受美國關稅政策影響，當地經濟陷入衰退的概率高達65%。無論是提前囤貨，抑或湧入中國電商平台選購價廉物美的商品，反映的都是美國消費者的焦慮恐慌。美國前財長薩默斯警告，美國正推進的加徵關稅措施或導致200萬人失業，每個家庭損失5,000美元以上收入。事實上，美國消費者面對的，不僅是商品漲價，更是未來的不確定性。

中國國家領導人日前到越南、馬來西亞和柬埔寨進行國事訪問，明確展示中國堅決反對單邊霸凌行徑、維護全球自由貿易體制的決心，並與三國分別簽署了數十項合作協定，進一步擴大對外開放大門，為地區以至世界和平發展注入新動能。而特區政府率政商代表團對接中東市場，彰顯香港作為超級連絡人的戰略價值。

美國關稅戰暴露其紙老虎本質，對於美國單方面挑起關稅戰，中方的態度是一貫的、明確的奉陪到底。美方一味威脅訛詐，換來的只會是自身更深的痛苦，讓所謂「讓美國再次偉大」成為幻象。美方應切實糾正關稅錯誤，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。