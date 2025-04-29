笑看天下：應為言行不一感羞恥

孔子很注重言行一致。經常被引用的話如「君子恥其言而過其行」，一般解釋是，君子認為若自己說的多而做的少，是一件可恥的事。不過，亦有學者覺得這句話的「而」字，應是「之」字之誤；全句應是「君子恥其言之過其行」，意思是君子覺得，若是說的話自己做不到，是一件可恥的事。老朽倒覺得，不論哪一句，都表示孔子注重「言行一致」，無論言而過其行，抑或言而無信，都應該覺得羞恥。

其實，經驗亦告訴大家，一個人若經常大言炎炎，天大的事都當食生菜，講咗做唔到又不知難為情。用孔子的話則是「其言之不怍，則為之也難」。不怍，亦即愧怍，不感到慚愧，自然乜都「下巴輕輕」。特朗普重掌白宮以來，其言過其行的數之不盡，最令人失笑的並非讓美國再次偉大，而係不但沒法在廿四小時內令俄烏停戰，近3個多月，俄烏戰事更愈打愈烈，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫首次證實，北韓派兵支援解放庫爾斯克州行動，為擊潰烏軍提供軍事幫助。北韓基於《全面戰略夥伴關係條約》，用盡一切可用手段為俄軍提供軍事援助，呢啲咪叫言而有信，尊重合約精神囉。

特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基在梵蒂岡一對一短暫會面後，佢喺社交網站發文表示，質疑普京不想停火。鬼咩！特朗普貪得無厭，又要烏克蘭礦業，又要擁有烏克蘭核電廠，連俄羅斯佔領的扎波羅熱核電廠都想染指！咪忘記，普京都係大帝，咁易畀你亂咁坐而論道就此佔有？美卿魯比奧日前指俄烏之間要盡快達成和平協議，特朗普政府將在未來一周努力確定是否繼續充當調解員。侵侵若然從「廿四小時內搞定俄烏和談」，到忽然「老子不調停喇，話之你哋打餐死」！其言行之不一致當真可恥也。