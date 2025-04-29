冰鑑春秋：特朗普還在做白日夢

美國傳媒委託民調機構進行民意調查，結果特朗普支持度僅41%，是自從1953年至1961年間艾森豪威爾以來，歷任總統就職百日時的最低支持度，也比他自己首度執政相同階段時為低。

但特朗普顯然自我感覺良好，不僅堅稱自己上任的這3個月是美國有史以來最好的3個月，還進一步畫大餅，宣稱美國的關稅戰持續進行下去，未來年收20萬美元以下的美國人，都有可能免稅，因為美國將從關稅獲取巨大利益。不知道特朗普是經濟學不好？還是自欺欺人？小學生都知道，高關稅的結果只會造成通貨膨脹，而且必然會讓貨物來源短缺。假若美國真的對世界所有國家採取高關稅政策，最終的結果就是進口貨物減少，而美國短期內又無法填補缺口，只能看到物價升騰，經濟活動趨於停滯。

而就算關稅政策迫使廠商在美國設廠，激增的成本也會讓美國人根本買不到便宜的貨物，最終不是美國經濟成長停滯，就是通脹高到難以想像，讓美國的低薪階層無法承受。事實就是，特朗普的關稅政策實行下去，就會讓美國沉淪，再也回不到過去的美好時代！

美國民眾早發現特朗普的政策不可行，問題是特朗普自己到底警覺沒有？他身為破產6次致富的男人，理論上不應該不會發覺自己正陷困境。但糟糕的是，美國制度給予總統的權力太大，特朗普又是個死要面子的傢伙，他一天沒想出讓自己華麗轉身的方法，美國與全世界就必然為此受苦。

或許特朗普正在享受折磨地球的快感，但是他個人的白日夢，卻可能引發全世界的經濟大蕭條，而對抗他的最好方法，就是這個星球上的所有國家集合起來對特朗普說No，否則這樣下去，人類將再一次面臨自己造成的困境。